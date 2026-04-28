Παράσταση της θεατρικής ομάδας των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά

Η ομάδα θα ανεβάσει το έργο «Το Παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, ένα διαχρονικό έργο εμπνευσμένο από το ομώνυμο παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα. Μέσα από μια συμβολική και βαθιά ανθρώπινη αφήγηση, το έργο αναδεικνύει αξίες όπως η ευθύνη, η συλλογικότητα, η ελπίδα και η ανάγκη για αναγέννηση μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται. Τα παιδιά, με την καθοδήγηση της υπεύθυνης της θεατρικής ομάδας, Κωνσταντίνας Κορμά, εργάστηκαν με ενθουσιασμό, δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα, προσεγγίζοντας το έργο με ευαισθησία και φρέσκια ματιά. Η παράσταση αποτελεί το επιστέγασμα μιας δημιουργικής χρονιάς και μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό της πόλης να στηρίξει την προσπάθεια των νέων και να απολαύσει μια βραδιά θεάτρου με ουσία και συγκίνηση. Η είσοδος ελεύθερη.