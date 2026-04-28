Τρίτη, 28 Απριλίου 2026 20:14

Δημοτική Φιλαρμονική Κυπαρισσίας «Ηδύφωνον»: Μάγεψε το κοινό στην 21η Συνάντηση Χορωδιών

Μάγεψε το κοινό της Λακωνίας η πολυφωνική χορωδία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κυπαρισσίας «Ηδύφωνον» στην 21η Συνάντηση Χορωδιών που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ανατολικής Μάνης το περασμένο Σάββατο.

Στη συνάντηση χορωδιών επίσης συμμετείχαν, η Χορωδία Άργους «Τελέσιλλα», η Χορωδία Σπάρτης «Ταϋγέτη», ο «Μουσικός Διάλογος Καρύστου», καθώς και η Χορωδία του Μουσικού Ομίλου Γυθείου, η οποία και έχει την ευθύνη της διοργάνωσης.
Να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκε και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δίνοντας θερμά συγχαρητήρια στη χορωδία της Τριφυλίας, οποία εκπροσωπεί την περιοχή σε πάρα πολλές εκδηλώσεις με το καταπληκτικό σύνολο που έχει δημιουργήσει και διευθύνει ο μαέστρος Κωνσταντίνος Κτενάς.
Κ.Μπ.

 

Κατηγορία Πολιτισμός
