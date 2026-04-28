Τουρισμός πέρα από το δίμηνο

Το 4ο Messinia Forum ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, όπου ακούστηκαν προτάσεις και αναπτύχθηκαν προβληματισμοί. Η Μεσσηνία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την τουριστική της περίοδο και να αυξήσει το εισόδημα και την απασχόληση στην περιοχή. Μπορεί να δώσει μόνιμες και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα συντηρηθεί μια μεσαία τάξη που θα επενδύσει στην εστίαση και συνολικά στην αναψυχή. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να πάμε με τη μία σε τουρισμό 365 ημερών τον χρόνο, αλλά σίγουρα μπορούμε να φύγουμε από το δίμηνο του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Η αλήθεια είναι ότι η Μεσσηνία έχει κάνει, στη μετά Costa Navarino εποχή, άλματα στον τομέα του τουρισμού. Έχουμε φύγει από την «εβδομάδα του 15 Αυγούστου» σε μια τουριστική κίνηση που ξεκινά ουσιαστικά τον Απρίλιο και τελειώνει στο τέλος Οκτωβρίου, αλλά ο κύριος όγκος παραμένει στο διάστημα 20 Ιουλίου - 20 Αυγούστου. Αν η Μεσσηνία είχε στο διάστημα Απριλίου – Οκτωβρίου την κίνηση του Αυγούστου και όλη την υπόλοιπη περίοδο τη σημερινή κίνηση Απριλίου – Οκτωβρίου, θα μιλούσαμε για μια άλλη οικονομία σε τοπικό επίπεδο.

Ο τουρισμός αποτελεί την ελπίδα της περιοχής για οικονομική ανάπτυξη και διατήρηση του πληθυσμού στα σημερινά επίπεδα. Δεν πρόκειται βέβαια να ζωντανέψουν τα χωριά, αλλά μπορούν να κρατηθούν η Καλαμάτα και 5-6 κωμοπόλεις. Μέσα από τον τουρισμό θα διατηρηθεί και η μονοκαλλιέργεια της ελιάς, διαφορετικά θα εγκαταλειφθεί και αυτή, γιατί πολύ απλά δεν θα βρίσκεται κανένας, έστω εποχικά, να ασχοληθεί. Τα πράγματα στην ελληνική οικονομία είναι απολύτως ξεκάθαρα για όποιον θέλει να δει την πραγματικότητα και δεν αεροβατεί, ελπίζοντας ότι θα αποκτήσει ξαφνικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παράγοντας βιομηχανικά προϊόντα ή αντλώντας πετρέλαια από το βάθος του Ιονίου.

Ο τουρισμός, με διαβατήριο την ιστορία, τον φυσικό πλούτο και τη γαστρονομία, είναι το προϊόν της χώρας και της περιοχής που μπορεί να εξασφαλίσει εισόδημα και να κρατήσει τον πληθυσμό. Οι νέοι δεν πρόκειται να σταματήσουν να φεύγουν από τη χώρα αν δεν υπάρξει ισχυρή οικονομική ανάκαμψη και μισθοί που θα ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα διαβίωσης. Εκδηλώσεις όπως αυτή του Messinia Forum είναι σημαντικές γιατί δείχνουν έναν δρόμο.

Κάποιοι από το πολιτικό προσωπικό της περιοχής αντιμετώπισαν και αυτή την εκδήλωση όπως τις κηδείες, πήγαν, χαιρέτισαν, ευχήθηκαν και αποχώρησαν. Η περιοχή έτσι δεν πάει πουθενά ή, μάλλον, έχει βρει τους ειδικούς για την κηδεία και τις σχετικές χαιρετούρες.

