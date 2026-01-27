Eκλογοαπολογιστική συνέλευση Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας - Βασιλόπουλος: «Η ψυχή και η δύναμη του Δήμου είναι οι εργαζόμενοί του»

«Όλοι μαζί, διοίκηση, αιρετοί και εργαζόμενοι έχουμε καταφέρει ο Δήμος μας να αποτελεί πρότυπο για πολλούς Δήμους σε όλη τη χώρα. Ένας Δήμος που προοδεύει, αναπτύσσεται και γίνεται σημείο αναφοράς» τόνισε ο δήμαρχος Καλαμάτας, λέγοντας τα εξής: «Αναγνωρίζουμε ότι η ψυχή του Δήμου, η μεγάλη του δύναμη είναι οι εργαζόμενοί του. Εργαζόμενοι μόνιμοι και συμβασιούχοι. Για το λόγο αυτό πάντα ο Δήμος υποστηρίζει και θα συνεχίζει να υποστηρίζει δίκαια αιτήματα εργαζομένων».

Καταλήγοντας, ευχαρίστησε για την συνεργασία το απερχόμενο Δ.Σ. του Σωματείου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην πρόεδρο Στράτο Χρυσαφίδη που συνταξιοδοτήθηκε, και ευχήθηκε η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και με τη νέα διοίκηση που θα προκύψει από τις εκλογές που διεξάγονται σήμερα, στον ίδιο χώρο.