Καλαμάτα: Παράταση του προγράμματος «Το Ταξίδι της Τροφής»

Η εισήγηση αφορά την παράταση της συνεργασίας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου να συνεχιστούν οι δράσεις διάσωσης περισσευούμενων αξιοποιήσιμων τροφίμων από λαϊκές αγορές, καθώς και οι εκπαιδευτικές δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχολικές μονάδες. Το πρόγραμμα «Το Ταξίδι της Τροφής» εντάσσεται στην «Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας», η οποία υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU. Στην Καλαμάτα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικά εργαστήρια σε μαθητές της Στ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε λαϊκές αγορές, καθώς και δράσεις διάσωσης αδιάθετων φρούτων και λαχανικών από τους πάγκους των παραγωγών. Τα τρόφιμα που συλλέγονται διατίθενται μέσω των κοινωνικών δομών του Δήμου σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και άτομα που έχουν ανάγκη. Με την παράταση του Μνημονίου, ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει τη συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, την προώθηση υγιεινών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο.

Τ.Αν.