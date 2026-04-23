Εργασίες στο φθαρμένο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου

Αθέατο για την πλειοψηφία, αλλά σημαντικό ως προς την υποδομή, το σκέλος αυτό παρουσιάζει σοβαρές φθορές τα τελευταία χρόνια λόγω της διάβρωσης αλλά και της παλαιότητας, με μεγάλα τμήματα τσιμέντου να έχουν υποχωρήσει και τον οπλισμό να έχει αποκαλυφθεί. Υστερα από το ρεπορτάζ της “Ε” τον περασμένο Φεβρουάριο, και την ερώτηση που ακολούθησε στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής από τη σύμβουλο της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Ευγενία Κούβελα, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος είχε ενημερώσει ότι έχει εκπονηθεί μελέτη από το 2025 για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης της υποδομής. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και για την υλοποίησή του έχει υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο από τις 30 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Η καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών είχε να κάνει με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χειμώνα, ωστόσο οι επισκευές -με καλύτερο καιρό πλέον- και έχοντας περάσει το Πάσχα, αναμένεται να ξεκινήσουν το αργότερο αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόβλεψη του εργολάβου. Σε δεύτερη φάση προβλέπεται να ακολουθήσει επιπλέον παρέμβαση με προϋπολογισμό 40.000 ευρώ.

Μιλώντας στην “Ε”, o Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανέφερε πως με την καθαίρεση ενδέχεται να προκύψει μεγαλύτερη ζημιά και αντίστοιχος χρόνος αποκατάστασης, γι’ αυτό και αν χρειαστεί, θα επέλθει και τρίτη φάση. Οπως σχολίασε, θα ακολουθηθεί η εφαρμογή gunite, μια εξειδικευμένη τεχνική δόμησης, όπου μίγμα τσιμέντου και αδρανών εκτοξεύεται με υψηλή πίεση αέρα σε επιφάνειες, προσφέροντας υψηλή αντοχή, άμεση πρόσφυση και πυκνότητα, ενώ θα γίνει και ενίσχυση του οπλισμού, ξεκαθαρίζοντας πως οι εργασίες σε ένα τέτοιο κομμάτι δεν είναι απλές.

Τ.Αν.