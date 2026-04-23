Σημαντικά έργα σχεδιάζουν Περιφέρεια και Δήμος Καλαμάτας: Μάστερ πλαν για ΚΑΚ και νέο Αθλητικό Κέντρο (βίντεο)

Μάστερ πλαν και προμελέτες για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο στα Παλιάμπελα και την ανάπλαση του χώρου του βόρειου πάρκινγκ της λαϊκής αγοράς και του κτηρίου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, προϋπολογισμού 278.521,36 ευρώ, πρόκειται να εκπονήσει μέσα σε ένα χρόνο, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, η πράξη “Ωρίμανση μελετών αθλητικών υποδομών και αναπλάσεων” που περιλαμβάνει αυτές τις μελέτες, θα υλοποιηθεί με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., την οποία υπέγραψαν χθες το πρωί, σε πανηγυρικό κλίμα, στα γραφεία της ΚΑΚ, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Τάσος Σαρδέλης.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο δήμαρχος Καλαμάτας Θαν. Βασιλόπουλος, παρατήρησε: «Σήμερα, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης επιβεβαιώνουμε στην πράξη την άριστη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον φίλο Δημήτρη Πτωχό. Μια συνεργασία η οποία αναπτύσσεται σε πάρα πολλά επίπεδα, με στόχο προφανώς να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, για να υπογράψουμε τη προγραμματική σύμβαση, που η μία αφορά την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τη φημισμένη Κεντρική Αγορά και τη λαϊκή αγορά, ένα σημείο όπου συγκεντρώνονται και η παραγωγή, η αγροδιατροφή, αλλά και ένα σημείο τουριστικό για την περιοχή μας, καθώς συνδέει την παράδοση με την γαστρονομία. Και το δεύτερο, αφορά ένα έργο εξόχως σημαντικό για εμάς, την ωρίμαση των ολοκληρωμένων μελετών για τη δημιουργία του Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου Καλαμάτας στην περιοχή Παλιάμπελα. Ένα όνειρο ζωής, ένα έργο το οποίο για δεκαετίες οι Καλαματιανοί περίμεναν, ένα έργο που το χρωστάμε στην αθλητική ζωή της πόλης μας, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές”.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη, “διότι είναι άνθρωπος του αποτελέσματος”, τα στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αναπτυξιακής και του Δήμου Καλαμάτας και ευχήθηκε “σύντομα να φτάσουμε σε σημείο να δούμε αυτά τα έργα να υλοποιούνται”.

ΠΤΩΧΟΣ: “ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ”

Στις δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ. Πτωχός ανέδειξε τη σημασία των παρεμβάσεων, εντάσσοντάς τες σε έναν ευρύτερο περιφερειακό σχεδιασμό, επισημαίνοντας: “Η Κεντρική Αγορά της Καλαμάτας είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη σημειολογία, με καθημερινή ζωή και δυναμική για την πόλη. Στόχος μας είναι να δώσουμε νέα πνοή σε τέτοιους χώρους και να τους καταστήσουμε σύγχρονους προορισμούς για κατοίκους, παραγωγούς και επισκέπτες”.

Όπως σημείωσε, η ανάπλαση της αγοράς αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής της Περιφέρειας για την αναβάθμιση αντίστοιχων υποδομών σε όλη την Πελοπόννησο – από τη Σπάρτη και το Άργος έως τους Μολάους – με στόχο τη δημιουργία ζωντανών κόμβων γαστρονομίας και τοπικής παραγωγής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Περιφερειάρχης και στο έργο του Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου στα Παλιάμπελα, το οποίο χαρακτήρισε καθοριστικό: “Προχωρούμε σε προωθημένες μελέτες που θα μας επιτρέψουν να διεκδικήσουμε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση ενός έργου με υπερτοπική σημασία, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αθλητισμού».

Το έργο φιλοδοξεί να καλύψει διαχρονικές ανάγκες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, δημιουργώντας σύγχρονες, προσβάσιμες και λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις για τους πολίτες και τις επόμενες γενιές.

Ο Δ. Πτωχός υπογράμμισε την ουσιαστική συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, επισημαίνοντας ότι κοινός στόχος είναι η υλοποίηση ώριμων και αναγκαίων έργων: “Με τον Δήμο Καλαμάτας προχωράμε συντονισμένα, μετατρέποντας ιδέες και διεκδικήσεις σε συγκεκριμένα έργα που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία”.

Σύντομες δηλώσεις, στο ίδιο πνεύμα, έκαναν ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Τάσος Σαρδέλης, ο πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας Γιάννης Δούβας και ο αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, Γιάννης Μαντζούνης.

“ΤΟ ΜΑΣΤΕΡ ΠΛΑΝ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Απαντώντας σε ερώτησή μας για το τι ακριβώς αθλητικές εγκαταστάσεις θα μελετηθούν στα Παλιάμπελα, υπενθυμίζοντας ότι στη Δημοτική Επιτροπή είχε γίνει λόγος για Κλειστό Γυμναστήριο, για γήπεδο ποδοσφαίρου 4.000 θεατών και Κλειστό Κολυμβητήριο, ο περιφερειάρχης Δ. Πτωχός ανέφερε: “Το να δώσουμε ακριβώς το κτηριολογικό αυτή τη στιγμή της μελέτης, δεν είμαστε σε θέση. Μελετάμε όλο τον χώρο. Πολύ σύντομα θα έχουμε ένα μάστερ πλαν, το οποίο θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο στόχος είναι να αγκαλιάσει όσα περισσότερα αθλήματα είναι δυνατόν”.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι “δεν αποκλείεται τίποτα από αυτά που είπες”.

“Και κλειστό και κολυμβητήριο και ποδόσφαιρο δεν αποκλείεται”, συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης.

Σε ερώτηση για τα στέγαστρα στο βόρειο πάρκινγκ, για το πόσο χώρο θα καλύψουν, ο Δ. Πτωχός απάντησε: “Είναι θέμα μελέτης και αδειοδότησης το συγκεκριμένο. Η προμελέτη για την Αγορά θα είναι σε δύο φάσεις. Η μία θα αφορά το κτήριο, το οποίο είναι πιο εύκολο αδειοδοτικά. Και το δεύτερο θα είναι το στέγαστρο, που έχει μια πιο σύνθετη αδειοδοτική διαδικασία, λόγω της εγγύτητας και της ορατότητας με το Κάστρο”.

Γ.Σ.