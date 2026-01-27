Τρίτη παράταση για το έργο στις πηγές Μπάρκα

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι λόγοι παράτασης του χρόνου του έργου είναι: “1. Οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν εργασίες. 2. Η αναγκαιότητα σύνταξης 3ου Α.Π.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, που θα περιλαμβάνει εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου”.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 95% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε συμβατική προθεσμία υλοποίησης 12 μήνες, μέχρι τις 26 Μαρτίου 2025 και η δεύτερη παράταση που είχε δοθεί, ολοκληρώθηκε χθες 26 Ιανουαρίου.

Το έργο προβλέπει εργασίες αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την πηγή Μπάρκα έως τις δεξαμενές ύδρευσης των κοινοτήτων Κουρτακίου – Δροσιάς – Δάρα – Δάφνης - Ριζόμυλου με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς διατομών από Φ125 έως Φ315, μετά των απαραίτητων φρεατίων και συσκευών (δικλείδες απομόνωσης και καθαρισμού, αεροεξαγωγοί, μειωτές πίεσης, μετρητές πίεσης κλπ.).