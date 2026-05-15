eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 15 Μαϊος 2026 14:54

Ιαπωνία: Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα της χώρας

Γράφτηκε από την

Ιαπωνία: Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα της χώρας

Premium Strom

 

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια Ιαπωνία, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάγκι και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 50 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία πρόσθεσε ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις