Αντιπροσωπεία του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας στο Δουβλίνο

Στη δράση επαγγελματικής παρακολούθησης (job shadowing) που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο Sandford Park School συμμετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι φιλόλογοι Αννα Κληροπούλου και Χριστίνα Νταή, καθώς και η οικονομολόγος Νικολέττα Παναγιωτοπούλου, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ δόθηκε η δυνατότητα συζήτησης και συνεργασίας με εκπαιδευτικούς του σχολείου σχετικά με διδακτικές πρακτικές, στρατηγικές διαχείρισης τάξης και καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση συμμετοχικών και μαθητοκεντρικών μεθόδων, καθώς και στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+, τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ σχολικών μονάδων διαφορετικών χωρών. Στο πλαίσιο της κινητικότητας, οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί έλαβαν μέρος επίσης σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, που συνέβαλαν στην κατανόηση της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ιρλανδίας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας (National Gallery of Ireland), στο Trinity College Dublin και στο Book of Kells, όπου αναδείχθηκε ο ρόλος του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι επισκέψεις στο Dublin Castle, στο EPIC The Irish Emigration Museum και στο Phoenix Park προσέφεραν πολύτιμες εμπειρίες σχετικά με ζητήματα ιστορίας, μετανάστευσης, βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του σχολείου, η συμμετοχή στη δράση συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη επικοινωνιακών, γλωσσικών, συνεργατικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνείδησης και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. Παράλληλα, ενδυνάμωσε την εξοικείωση με καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές και τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν αναμένεται να αξιοποιηθούν άμεσα στη σχολική κοινότητα μέσω διάχυσης καλών πρακτικών και εφαρμογής νέων μεθόδων διδασκαλίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και ποιοτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η συμμετοχή του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας σε ευρωπαϊκές δράσεις κινητικότητας επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση του σχολείου στην καινοτομία, τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και την καλλιέργεια ενεργών Ευρωπαίων πολιτών.