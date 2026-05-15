Παρασκευή, 15 Μαϊος 2026 16:17

Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται αύριο στην Ελλάδα

Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης αύριο καθώς, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί και σχετίζεται με τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού θα προκαλέσει τη μεταφορά ερημικής σκόνης προς τη χώρα μας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, οι συγκεντρώσεις σκόνης το Σάββατο 16/05 θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα όμως από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής 17/05 οι συγκεντρώσεις σκόνης θα μειωθούν σημαντικά και στα νότια και ανατολικά.

Σε χάρτες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένονται το πρωί και το βράδυ του Σαββάτου 16/05. Όπως τονίζεται, είναι εμφανείς οι αρκετά αυξημένες συγκεντρώσεις που αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 16/05.

Πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις και τα επεισόδια μεταφοράς ατμοσφαιρικής σκόνης παρέχονται μέσα από το Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης (https://meteo.gr/dust/) του ΕΑΑ/meteo.gr. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-5P, καταγραφές των σταθμών ποιότητας αέρα σε Ρέθυμνο και Άδελε και προγνώσεις συγκεντρώσεων σκόνης.

* Επισυνάπτονται εικόνες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με τη συγκέντρωση ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένεται το πρωί του Σαββάτου 16/05 (εικόνα 1) καθώς και το βράδυ του Σαββάτου 16/05 (εικόνα 2).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

