Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Εγκρίθηκε η αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Η απόφαση αφορά την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Καλαμάτας», και εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου. Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια συνολικά τριών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων: ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου τουλάχιστον 25 θέσεων, με δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και δύο ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων, τα οποία θα καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες μετακίνησης των δημοτικών υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αφορά την προμήθεια των οχημάτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης. Η χρηματοδότηση προβλέπεται να προέλθει από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της δράσης για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Η συγκεκριμένη πράξη, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης που επίσης προωθεί ο Δήμος, στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας και στη σταδιακή μετάβαση της Καλαμάτας σε ένα πιο «πράσινο» μοντέλο αστικών μετακινήσεων, εναρμονισμένο με τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.