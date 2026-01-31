Χθες από το Δήμο Μεσσήνης: Βραβεύθηκαν οι νέοι φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές

Οι πέντε πρωτοετείς φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2024 – 2025, προερχόμενοι από Λύκεια του Δήμου Μεσσήνης, βραβεύτηκαν χθες Παρασκευή, από τον Δήμο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η απονομή, στο πλαίσιο επιβράβευσης της αριστείας, πραγματοποιήθηκε ανήμερα της γιορτής των Αγίων Προστατών της Ελληνικής Παιδείας, στον εορτάζοντα ναό των Τριών Ιεραρχών Μεσσήνης, μετά το τέλος της δοξολογίας.

Επαίνους έλαβαν οι τέσσερις πρωτεύσαντες στην Ομάδα Προσανατολισμού των Γενικών Λυκείων του Δήμου (Σπουδών Υγείας, Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής, Θετικών Σπουδών, Ανθρωπιστικών Σπουδών), καθώς και ο πρώτος σε βαθμολογία επιτυχών του ΕΠΑΛ Μεσσήνης.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά, συνεχάρη τους μαθητές που πρώτευσαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2025, καθώς και όλους τους πρωτοετείς φοιτητές για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Συγχαρητήρια έδωσε, επίσης, στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους για τη στήριξη που τους παρείχαν.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι τα χαρίσματα είναι δώρα Θεού, όπως μας διδάσκει η εκκλησία μας, η καλλιέργειά τους, όμως, οδηγεί στην επιτυχία. Τους ευχήθηκε με τη βοήθεια των Τριών Ιεραρχών, να έχουν υγεία και δύναμη και να προοδεύσουν ως επιστήμονες, επαγγελματίες και κυρίως ως άνθρωποι, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος είναι υπερήφανος για τους φοιτητές του σήμερα, που θα πάρουν το μέλλον της πατρίδας μας στα χέρια τους, αύριο.

Οι νέοι φοιτητές που βραβεύτηκαν είναι:

- Κωνσταντίνος Αλευράς-Σταυράκης του Παναγιώτη και της Ιωάννας, μαθητής του Λυκείου Μεσσήνης, ο οποίος πρώτευσε στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

- Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, μαθήτρια του Λυκείου Μεσσήνης η οποία πρώτευσε στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

- Αικατερίνη Πετροπούλου του Πέτρου και της Γκαμπριέλας μαθήτρια του Λυκείου Πεταλιδίου, η οποία πρώτευσε στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

- Οδυσσέας Σταθόπουλος του Δημητρίου και της Φωτεινής μαθητής του Λυκείου Μεσσήνης ο οποίος πρώτευσε στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής και εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

- Κωνσταντίνος Κοντόπουλος του Γεωργίου και της Πηνελόπης μαθητής του ΕΠΑΛ Μεσσήνης ο οποίος πρώτευσε στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και εισήχθη στη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η εκπαιδευτικός του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης Μαρία Μασούρα.