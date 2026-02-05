Διαφωνίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για τη διάρκεια παραχώρησης χώρων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό

Η εισήγηση για την εκ νέου παραχώρηση χώρων εντός του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού σε πολιτιστικούς συλλόγους, με βασικό θέμα τη διάρκεια και το κατά πόσο μια σημερινή απόφαση μπορεί να δεσμεύει τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια συζητήθηκε στο πρόσφατο Δ.Σ. Καλαμάτας.

Η πρόταση αφορούσε τη δωρεάν χρήση των χώρων από τον Μουσικό Όμιλο Καλαμάτας «Ορφέας» και την Ένωση Φίλων Μουσικής «Αρμονία», με ορίζοντα έως το 2036, δηλαδή για δέκα χρόνια. Η συζήτηση ωστόσο, ανέδειξε διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη διάρκεια και την ευελιξία.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το μεγάλο χρονικό διάστημα και πρότεινε η έγκριση της παραχώρησης να ισχύσει για πέντε χρόνια αντί για δέκα. Εν μέρει σύμφωνος με την ανάγκη περιορισμού της διάρκειας εμφανίστηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, ο οποίος έθεσε ζήτημα θεσμικής τάξης. Όπως σημείωσε, κανένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να δεσμεύει με αποφάσεις του το επόμενο. Για τον λόγο αυτό πρότεινε ακόμη μικρότερη διάρκεια: η παραχώρηση να ισχύσει έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι το 2028. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένα μελλοντικό συμβούλιο ενδέχεται να θελήσει να αξιοποιήσει τους συγκεκριμένους χώρους για διαφορετικό σκοπό, άρα πρέπει να διατηρηθεί το δικαίωμα επανασχεδιασμού.

Από την πλευρά του ο εντεταλμένος σύμβουλος για τη Δημοτική Περιουσία Γιώργος Φάβας υπερασπίστηκε τη μεγαλύτερη διάρκεια. Ο ίδιος τόνισε πως οι σύλλογοι που στεγάζονται στους χώρους χρειάζονται σταθερότητα και δυνατότητα προγραμματισμού των δραστηριοτήτων τους, κάτι που καθίσταται δύσκολο όταν η χρήση εξαρτάται από σύντομες και αβέβαιες χρονικές αποφάσεις. Εν τέλει, η παραχώρηση αποφασίστηκε να ισχύσει για πέντε χρόνια.