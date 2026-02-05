Διαφωνίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για τη διάρκεια παραχώρησης χώρων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό

Η πρόταση αφορούσε τη δωρεάν χρήση των χώρων από τον Μουσικό Όμιλο Καλαμάτας «Ορφέας» και την Ένωση Φίλων Μουσικής «Αρμονία», με ορίζοντα έως το 2036, δηλαδή για δέκα χρόνια. Η συζήτηση ωστόσο, ανέδειξε διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη διάρκεια και την ευελιξία.
Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το μεγάλο χρονικό διάστημα και πρότεινε η έγκριση της παραχώρησης να ισχύσει για πέντε χρόνια αντί για δέκα. Εν μέρει σύμφωνος με την ανάγκη περιορισμού της διάρκειας εμφανίστηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, ο οποίος έθεσε ζήτημα θεσμικής τάξης. Όπως σημείωσε, κανένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να δεσμεύει με αποφάσεις του το επόμενο. Για τον λόγο αυτό πρότεινε ακόμη μικρότερη διάρκεια: η παραχώρηση να ισχύσει έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι το 2028. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένα μελλοντικό συμβούλιο ενδέχεται να θελήσει να αξιοποιήσει τους συγκεκριμένους χώρους για διαφορετικό σκοπό, άρα πρέπει να διατηρηθεί το δικαίωμα επανασχεδιασμού.
Από την πλευρά του ο εντεταλμένος σύμβουλος για τη Δημοτική Περιουσία Γιώργος Φάβας υπερασπίστηκε τη μεγαλύτερη διάρκεια. Ο ίδιος τόνισε πως οι σύλλογοι που στεγάζονται στους χώρους χρειάζονται σταθερότητα και δυνατότητα προγραμματισμού των δραστηριοτήτων τους, κάτι που καθίσταται δύσκολο όταν η χρήση εξαρτάται από σύντομες και αβέβαιες χρονικές αποφάσεις. Εν τέλει, η παραχώρηση αποφασίστηκε να ισχύσει για πέντε χρόνια.