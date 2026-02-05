Aπόσυρση του διαφημιστικού σποτ για το Καρναβάλι ζητεί ο Τζαμουράνης

Τον δήμαρχο και τη Φάρις να προβούν άμεσα στην απόσυρση του διαφημιστικού σποτ για το Καλαματιανό Καρναβάλι, καλεί ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Βασίλης Τζαμουράνης, επισημαίνοντας ότι “είναι απαράδεκτο και ιδιαίτερα προσβλητικό και περισσότερο εκθέτει την πόλη μας, παρά λειτουργεί ως «κράχτης» για την προσέλκυση επισκεπτών”.

Αναφέρει πως “το διαφημιστικό σποτ που είδε το φως της δημοσιότητας, προβάλει μία γυναίκα ως θύμα βίαιης κράτησής της από κάποιους (!) και στη συνέχεια ως «αντικείμενο συναλλαγής» παρά την θέλησή της, με αντάλλαγμα το καλαματιανό καρναβάλι”.

Ειδικότερα, ο Β. Τζαμουράνης σημειώνει:

“Η έμφυλη βία, η κακοποίηση γυναικών, η μαστροπεία, το τράφικινγκ, η εμπορία γυναικών κλπ. είναι θέματα που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και απασχολούν έντονα την κοινωνία μας που αναζητά εναγωνίως τρόπους και λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Το διαφημιστικό σποτ για το Καλαματιανό Καρναβάλι που είδε το φως της δημοσιότητας, προβάλει μία γυναίκα ως θύμα βίαιης κράτησής της από κάποιους (!) και στη συνέχεια ως «αντικείμενο συναλλαγής» παρά την θέλησή της, με αντάλλαγμα το καλαματιανό καρναβάλι, είναι απαράδεκτο και ιδιαίτερα προσβλητικό. Οι ερμηνείες με τους συμβολισμούς κλπ. που έδωσε η καρναβαλική επιτροπή προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, όχι μόνο δεν πείθουν, απεναντίας προκαλούν νέα σχόλια και αμφισβητήσεις.

Το σποτ αυτό περισσότερο εκθέτει την πόλη μας παρά λειτουργεί ως «κράχτης» για την προσέλκυση επισκεπτών. Προκαλεί ποικίλα σχόλια όχι κολακευτικά για την πόλη μας και στέλνει λάθος μηνύματα και συμβολισμούς. Ένα διαφημιστικό μήνυμα που αναφέρεται στην πόλη, αν μάλιστα πληρώνεται από τα χρήματα των δημοτών, οφείλει να μην αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες, σχόλια και συνειρμούς σε μύθους που παλιότερα χαρακτήριζαν αρνητικά την περιοχή μας και να μην προβάλει και αναπαράγει θέματα, που έχουν καταδικαστεί από το σύνολο της κοινωνίας.

Ο Δήμος Καλαμάτας, δηλαδή η δημοτική αρχή, ο δήμαρχος, η Φάρις και όποιοι άλλοι εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή να προβούν άμεσα στην απόσυρσή του, όπως με περισσή σπουδή πέρυσι ζήτησαν και πέτυχαν (!) την μη προβολή ταινίας στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ με θέμα την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος.

‘Αλλωστε νομίζω ότι είναι απόλυτα αντιφατικό από τη μία ο Δήμος Καλαμάτας να διαθέτει και συντηρεί (και σωστά) κοινωνική δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας και από την άλλη να υιοθετεί, αποδέχεται και προβάλλει αυτό το προσβλητικό και μειωτικό για το γυναικείο φύλο διαφημιστικό σποτ”.