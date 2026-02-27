Αναμόρφωση προϋπολογισμού στο Δ.Σ. Καλαμάτας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.

Η εισήγηση αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και περιλαμβάνει μεταβολές τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες του Δήμου.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών, η αναμόρφωση ενσωματώνει μεταξύ άλλων την αύξηση των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για το 2026 κατά 592.796,88 ευρώ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέων κωδικών εσόδων και εξόδων που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και ανακατανομές πιστώσεων σε επιμέρους δράσεις και έργα.

Συνολικά, οι μεταβολές που καταγράφονται στην παρούσα αναμόρφωση ανέρχονται σε 3.125.480,67 ευρώ, με τις αντίστοιχες προσαρμογές να κατανέμονται σε λειτουργικές δαπάνες, κοινωνικές παροχές, έργα υποδομών και χρηματοδοτούμενα προγράμματα.