Υποψήφιος δήμαρχος Μεσσήνης ο δικηγόρος Χρήστος Σταματόπουλος

Την απόφασή του να διεκδικήσει τον Δήμο Μεσσήνης, ως υποψήφιος δήμαρχος – επικεφαλής “Συμμετοχικού Κινήματος Ενεργών Δημοτών” στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, ανακοίνωσε ο δικηγόρος Χρήστος Σταματόπουλος, σε ανάρτησή του.

Σημειώνει ότι “θέλουμε εμείς και εσείς να δημιουργήσουμε κίνημα για να τα αλλάξουμε όλα. Ο συνδυασμός μας απευθύνεται σε όλους, δεν αποτελεί συνέχεια κανενός προηγούμενου και δεν έχει κομματικές εξαρτήσεις. Είμαστε ενεργοί δημότες που κοιτάζουμε μπροστά, ατενίζουμε με σοβαρότητα και αισιοδοξία το μέλλον του Δήμου”.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Χρ. Σταματόπουλος αναφέρει:

“Αφορά πρωτίστως τους κατοίκους του Δήμου Μεσσήνης

Αγαπητοί συνδημότες παρακολουθούμε στενά την πορεία του Δήμου μας σε όλα τα μετρήσιμα μεγέθη. Κατά την άποψή μας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση παντού.

Ετσι λοιπόν, αφού ανταλλάξαμε απόψεις με αρκετούς συνδημότες αποφασίσαμε να τεθώ επικεφαλής «Συμμετοχικού Κινήματος Ενεργών Δημοτών», που στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα ζητήσομε την στήριξή σας, για να σταματήσουμε την καθοδική πορεία του Δήμου και να τον οδηγήσουμε εκεί που του αξίζει.

Δεν επιζητούμε ένα Δήμο διαχειριστή της καθημερινότητας μόνο αλλά έναν Δήμο που θα δίνει όραμα και προοπτική στους νέους, στους επαγγελματίες, στους επιστήμονες και ελπίδες στην ξεχασμένη τρίτη ηλικία, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες.

Αυτός ο Δήμος μας ταιριάζει. Επειδή όποιος ασχολείται με τα κοινά, κατά την γνώμη μου πρέπει να γνωρίζει άριστα την ιστορία του τόπου του, μελετώ την ιστορία του Δήμου μας.

Το ΝΗΣΙ είναι μία μαρτυρική πόλη, την ιστορία της οποίας αγνοούν ακόμη και οι πολίτες της. Εδώ όπως σας γνωστοποίησα με τις τρεις προηγούμενες αναρτήσεις μου, κρίθηκε η εξέγερση του 1769, η μεγαλύτερη εξέγερση του γένους μας πριν το 1821.Πόσοι από σας γνωρίζετε ότι το ΝΗΣΙ υπήρξε βάση εξόρμησης για τα στρατεύματα του Ιμπραήμ και ότι από επτά με οκτώ χιλιάδες ψυχές που είχε μόλις ο Ιμπραήμ έφυγε ντροπιασμένος στην πόλη είχαν μείνει μόνο 800 ψυχές, γιατί οι άλλοι ή σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίσθηκαν ή έφυγαν στα βουνά;

Είναι μια μαρτυρική πόλη που δυστυχώς εμείς γνωρίζουμε μόνο την Γριά Συκού.

Το ΝΗΣΙ ήταν κάποτε η μεγαλύτερη πόλη του Νομού και σήμερα χάνεται. Γιατί να αγνοούμε την ιστορία μας; Γιατί να μην τιμάμε τους προγόνους μας; Γιατί να μην δίνουμε προοπτική στα παιδιά μας που από δική τους επιλογή αποφάσισαν να μείνουν εδώ στα άγια χώματα και να προσφέρουν στην πατρίδα;

Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αναζητήσουμε και θα αποδώσουμε ευθύνες για την καθοδική πορεία του Δήμου.

Θέλουμε όμως εμείς και εσείς να δημιουργήσουμε κίνημα για να τα αλλάξουμε όλα. Μπορούμε.

Ο συνδυασμός μας απευθύνεται σε όλους δεν αποτελεί συνέχεια κανενός προηγούμενου και δεν έχει κομματικές εξαρτήσεις.

Είμαστε ενεργοί δημότες που κοιτάζουμε μπροστά, ατενίζουμε με σοβαρότητα και αισιοδοξία το μέλλον του Δήμου. Μαζί θα πορευθούμε”.