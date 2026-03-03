Με καλό ρυθμό η ανάπλαση στο κέντρο της Καλαμάτας

Οι εργασίες δικτύου ομβρίων και αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα στην οδό Φραντζή, ενώ θα ακολουθήσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό το έργο της αστικής ανάπλασης. Όπως δήλωσε στην «Ε» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, το αρχικό χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κομμάτι της Φραντζή έως την Σιδηροδρομικού Σταθμού, μαζί με την ανάπλαση, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον έναν μήνα, εφόσον το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες. Για τη συνέχεια του έργου, ο ίδιος ενημέρωσε πως τα συνεργεία θα κινηθούν στην οδό Κεφάλα και έπειτα στη Νέδοντος, κλείνοντας το σύμπλεγμα των οδών μεταξύ του δημοτικού Parking και της κεντρικής πλατείας. Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του πως το έργο συνολικά δεν θα αργήσει να παραδοθεί, τονίζοντας πως είναι πιθανόν να ολοκληρωθεί πολύ πριν λήξει η παράταση. “Γενικά οι βροχοπτώσεις των προηγούμενων εβδομάδων μας κράτησαν λίγο στάσιμους καθώς δεν γινόταν να δουλέψουν τα συνεργεία των αναδόχων. Πλέον με την βελτίωση του καιρού υπάρχει εντατικοποίηση, υπό την εποπτεία και των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε όλα τα έργα” πρόσθεσε. Υπενθυμίζεται πως η τελευταία χρονικά παράταση για την περαίωση του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας», η οποία εντάσσεται στην πράξη «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας», ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2026. Στόχος του έργου είναι ο πλήρης εκσυγχρονισμός των δρόμων και η μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με έμφαση στην κίνηση των πεζών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες πολιτών, καθώς και στην χρήση βιοκλιματικών υλικών.

ΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

Με τα παραπάνω δεδομένα, και με βασικό στόχο της δημοτικής αρχής να είναι -όπως έχει τονιστεί- η αποπεράτωση του μεγάλου έργου των κεντρικών αστικών αναπλάσεων, σειρά θα πάρει η οδός Αναγνωσταρά. Ο σχεδιασμός προβλέπει την εκκίνηση της ανάπλασής της, κοντά στη φυσική περαίωση του παραπάνω έργου ή αμέσως μετά και αφού το κέντρο θα έχει επανέλθει σε πιο ομαλή κυκλοφορία. Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη, με προϋπολογισμό 950.000 ευρώ και έκπτωση εργολαβίας 3,10%. Ειδικότερα, αφορά την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά μετά την οριστική έκπτωση της προηγούμενης εργολαβίας που είχε αρχίσει να εκτελείται από το βόρειο τμήμα της οδού και σταμάτησε στη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ολοκλήρωση της ανάπλασης μήκους 600 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 8 μέτρων. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόταση, προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης, ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,00μ -πέραν του χώρου στάθμευσης- ενώ στο σημερινό οδόστρωμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί η υπάρχουσα και όχι σε καλή κατάσταση άσφαλτος, προβλέπεται να τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος. Για την δαπεδόστρωση των νέων πεζοδρομίων, προβλέπεται η χρήση των ίδιων κατά κύριο λόγο υλικών με τα ήδη υφιστάμενα πεζοδρόμια της οδού Αριστομένους, διατηρώντας έτσι την ίδια ομοιομορφία, λόγω και του γεγονότος ότι η οδός Αναγνωσταρά είναι παράλληλη και σε μικρή απόσταση από την οδό Αριστομένους. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου led, όπως και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (τόσο των οδών όσο και των υδρορροών των παρακείμενων κατοικιών), είτε με την μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων, είτε με την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς στους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης.

Τ.Αν.