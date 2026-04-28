Αγνωστοι… σήκωσαν το παγκάρι του Αγίου Δημητρίου στη Χώρα

Το παγκάρι της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου στη Χώρα έβαλαν στο στόχαστρο άγνωστοι διαρρήκτες βραδινές ώρες του περασμένου Σαββάτου.

Ο συγκεκριμένος ναός γιόρτασε προχθές Κυριακή τη μνήμη του νεομάρτυρα Άγιου Δημητρίου του Χωραΐτη και μετά την ολοκλήρωση του εσπερινού το απόγευμα του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής, άγνωστοι δράστες άνοιξαν με λοστό την πόρτα του ναού που βρίσκεται στην είσοδο της κωμόπολης.

Οι διαρρήκτες… σήκωσαν κυριολεκτικά και πήραν όλο το παγκάρι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιείχε πάνω από 300 ευρώ σε κέρματα και τράπηκαν σε φυγή!

Η κλοπή έγινε αντιληπτή το πρωί της Κυριακής όταν ο εφημέριος του ναού και οι επίτροποι άνοιξαν για τη θεία λειτουργία και διαπίστωσαν πως το παγκάρι έλειπε από τη θέση του!

Να σημειωθεί πως ο εσπερινός συγκέντρωσε πλήθος πιστών από τη Χώρα και τις γύρω περιοχές, κάτι που ενδεχομένως γνώριζαν οι… ποντικοί και “χτύπησαν” ύστερα από λίγες ώρες, εκτιμώντας πως στο παγκάρι θα υπήρχαν αρκετά χρήματα!

Κ.Ηλ.