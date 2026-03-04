Ανοιχτή συνάντηση για τα προβλήματα των Γαργαλιάνων

Ο πρόεδρος του Τ.Σ. Αριστομένης Καραχάλιος άσκησε σφοδρή κριτική στη δημοτική αρχή αλλά και προσωπικά στον δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη για το πώς αντιμετωπίζεται το συμβούλιο. Μάλιστα ο κ. Καραχάλιος -υποψήφιος στον συνδυασμό του δημάρχου- σε μια αποστροφή του λόγου του σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κάναμε λάθος που ανεβαίναμε μαζί του στις εξέδρες». Καταλόγισε στη δημοτική αρχή πως δεν υπάρχει συνεργασία, σημειώνοντας πως τους αρέσει να παραπληροφορούν όταν δεν μπορούν να κάνουν κάτι και να κοιτάξουν τον κόσμο στα μάτια.

Αναφερόμενος σε ζητήματα που έχουν αποτελέσει σημείο έντονης προστριβής με τη δημοτική αρχή, σχετικά με τις οπτικές ίνες σημείωσε μεταξύ άλλων: «Λέει ο δήμαρχος ότι το Τοπικό δεν θέλει το Ίντερνετ, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε την εξέλιξη. Αλλά όχι να φυτέψουν 235 κολόνες, όταν στην Κυπαρισσία έχει 15 και στα Φιλιατρά 10. Δεν είναι δικαιολογία ότι φταίει το υπέδαφος, εδώ σκάβουν πέντε μέτρα για τον βιολογικό». Και υπογράμμισε ότι η μελέτη είναι ενιαία για όλη την Τριφυλία, που προβλέπει 80% υπογειοποίηση, η οποία ήδη έχει γίνει σε άλλες περιοχές.

Για τον βιολογικό είπε: «Πάλι κυκλοφορεί στα καφενεία ότι το Τοπικό αντιδρά και θα χαθεί το έργο, ότι θα τα παρατήσει η εταιρεία και θα φύγει. Γιατί να τα παρατήσει, υπάρχει σύμβαση έργου; Εμείς δεν ζητάμε τροποποίηση της μελέτης, αυτοί ζητάνε τροποποίηση, εμείς ζητάμε το αυτονόητο, να εφαρμοστεί η μελέτη, δεν κάνουμε καμία παρέμβαση. Η μελέτη λέει να γίνει το υπόγειο δίκτυο όπως πρέπει, να γίνει ένας υπόγειος αγωγός 880 μέτρα από το γεφύρι του Ζόμπολα μέχρι την παράκτια περιοχή και μετά ένας υποθαλάσσιος αγωγός 1.350 μέτρα. Αυτό λέει η μελέτη, αυτό ζητάμε. Στην πορεία μπήκε σφήνα ότι θέλουν να κάνουν τριτοβάθμια επεξεργασία, καλοδεχούμενο, αλλά εκεί που τα χαλάμε είναι ότι θέλουν να καταργήσουν και τα 880 μέτρα και τον υποθαλάσσιο, με λίγα λόγια να εκβάλουν αυτά τα πολύ καθαρά λύματα σε μια γράνα».

Αναφέρθηκε σε ένα ακίνητο ετοιμόρροπο στην είσοδο της πόλης, όπου προτάθηκε σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες να αναλάβει ο δήμος την κατεδάφιση και να το παραχωρήσουν για δέκα χρόνια δωρεάν για στάθμευση. Αλλά όπως είπε, στη συνάντηση που είχε κανονιστεί δεν πήγε ο δήμαρχος και η απάντησή του ήταν ότι δεν υπάρχουν χρήματα.

Επίσης σημείωσε ότι «έχει δημιουργηθεί ντόρος με τους επαγγελματίες ταξιτζήδες ότι το Τοπικό Συμβούλιο αντιδρά και δεν υπογράφει να φύγει η πιάτσα από εκεί. Υπάρχει δική μας υπογραφή;». Τόνισε πως ο δήμαρχος έχει ζητήσει να πάρει απόφαση το συμβούλιο να διαμορφώσει τον αύλειο χώρο της βιβλιοθήκης, «εμείς απαντήσαμε ότι δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά να μας δώσει ένα πλάνο, ένα σχέδιο».

Αναφέρθηκε σε αρκετά ακόμη ζητήματα της πόλης και στάθηκε σε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν πέρασαν, καθώς ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι αντέδρασαν. Καταλόγισε επίσης στον δήμαρχο ότι διατυμπανίζει ως δικά του έργα άλλων.

Τοποθετήσεις έγιναν και από μέλη του Τ.Σ., από εκπροσώπους φορέων και πολίτες για ζητήματα της περιοχής, σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων, την αγροτική οδοποιία, το παλιό γηροκομείο κ.ά.

Κ.Μπ.