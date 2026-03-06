Κυπαρισσία: 3 σενάρια για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο - Παρουσιάστηκαν εν μέσω αντιδράσεων

Τα 3 εναλλακτικά σενάρια για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) τμήματος του Δήμου Τριφυλίας, που αφορά τις ΔΕ Αυλώνας, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων, παρουσιάστηκαν την Τετάρτη το απόγευμα από τη μελετητική ομάδα.

Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία, εν μέσω αντιδράσεων, καθώς τονίστηκε ότι η όλη διαδικασία είναι fast track, χωρίς ενημέρωση και χωρίς να υπάρχει χρονικό περιθώριο παρεμβάσεων. Επίσης από αρκετούς επισημάνθηκε ότι η παρουσίαση έμοιαζε περισσότερο με μια έκθεση της υφιστάμενης κατάστασης χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση για το τι θα γίνει στην περιοχή.

Στην παρούσα φάση έγινε η παρουσίαση των σεναρίων και με βάση αυτό που θα επιλεγεί θα γίνει η μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία καθορίζει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, τις σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, τα μεταφορικά (για τη μηχανοκίνητη και τις ήπιες μορφές κινητικότητας), τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, τον σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών και κινδύνων και την προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων.

Τα εναλλακτικά σενάρια που παρουσιάστηκαν είναι τρία: Το σενάριο τάσεων ή μηδενικής λύσης υιοθετεί την παραδοχή ότι θα διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Καθώς δεν υφίστανται θεσμοθετημένα πολεοδομικά.

σχέδια στην περιοχή επέμβασης, το εν λόγω σενάριο δεν στηρίζεται σε κάποια τάση εξέλιξης βάσει προβλέψεων πολεοδομικού σχεδιασμού. Στηρίζεται στην προβολή προς το μέλλον των σημερινών τάσεων, ενώ δεν προβλέπει καμία άλλη χωρικά οργανωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση ή πρόταση, επομένως θεωρείται ότι η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει.

Το σενάριο δυναμικής παρέμβασης εκτιμά ότι θα συντελεστεί έντονη ανάπτυξη στην περιοχή. Στο εν λόγω σενάριο γίνεται η παραδοχή ότι ταυτόχρονα ενδυναμώνονται όλες οι αναπτυξιακές παράμετροι, η αξιοποίηση των φυσικών και υδατικών πόρων μεγιστοποιείται, τα έργα υποδομών για την υποστήριξη της χωρικής ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος υλοποίησης, ο πληθυσμός αυξάνεται και μετακινείται στην περιοχή επέμβασης, όχι μόνο λόγω ευνοϊκής θέσης, αλλά και λόγω οικονομικής ανάπτυξης, προσφοράς εργασίας και αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής.

Το σενάριο ήπιας παρέμβασης προβλέπει ότι η περιοχή επέμβασης θα καταγράψει ήπια ανάπτυξη. Με βάση το σενάριο αυτό προτείνονται παρεμβάσεις μέτριας έντασης, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά της περιοχής και λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Αναγνωρίζεται ότι δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη υλοποίηση όλων των αναπτυξιακών προτάσεων και των έργων υποδομών, είτε λόγω δυσμενών συνθηκών σε εθνικό επίπεδο είτε λόγω οικονομικών δυσχερειών είτε θεμάτων που άπτονται σε αδειοδοτήσεις κ.λπ. Συνεπώς, θεωρείται οικονομικά εφικτό για την εφαρμογή του από τις μελετώμενες Δ.Ε. και βασίζεται σε ρεαλιστικές προτάσεις. Τονίστηκε επίσης ότι το τρίτο σενάριο στην αξιολόγηση που γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων, η ολοκληρωμένη αξιοποίηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων, το τοπίο, το βιοτικό επίπεδο - συνθήκες διαβίωσης, συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία.

Σε παρεμβάσεις που έγιναν (θυμίζοντας λίγο και συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου), ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης τόνισε ότι ο δήμος θα τοποθετηθεί μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, αφού ακούσει τους ειδικούς. Εξέφρασε κάποιες ενστάσεις για αυτά που ακούστηκαν και χαρακτηριστικά ανέφερε για το λιμάνι της Κυπαρισσίας ότι «εμείς θέλουμε τουριστικό ή εμπορικό το λιμάνι της Κυπαρισσίας, όχι μαρίνα».

Η Χάιδω Παναγιωτοπούλου επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο ΔΣ, εξέφρασε την ανησυχία της, «καθώς από τα συγκεκριμένα σενάρια δεν βλέπουμε τα όρια χρήσης γης. Πότε θα τα δούμε αυτά, πώς θα εκφράσουμε γνώμη αν δεν το γνωρίζουμε». Από εκεί και πέρα τόνισε ότι «στόχος είναι η ανάπτυξη του τόπου τόσο από τουριστικής άποψης όσο ταυτόχρονα και αγροτικής. Το παραλιακό μέτωπο πρέπει να χαρακτηριστεί τουριστικής ανάπτυξης, επίσης να προσεχθούν οι βιομηχανικές περιοχές, αλλά και να δούμε την οριοθέτηση των οικισμών».

Ο Άκης Κατρίτσης επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο ΔΣ, επεσήμανε ότι «το σχέδιο που θα επιλεγεί θα επηρεάσει την περιοχή για τις δύο επόμενες γενιές. Γίνεται μια εργασία ερήμην της τοπικής κοινωνίας και του Δημοτικού Συμβούλιου με διαδικασίες fast track. Θέλουν να φέρουν ένα σχέδιο, που δύσκολα μετά θα μπορεί να διορθωθεί». Ανέφερε ότι στην παρουσίαση θα έπρεπε να είναι και εκπρόσωπος του υπουργείου και πρόσθεσε ότι «αυτό που παρουσιάσατε είναι μια έκθεση», υπογραμμίζοντας ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και δε μένει χρόνος για διαβούλευση, αλλά και ότι το θέμα πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Κατερίνα Τσιγκάνου επικεφαλής της ΛΑΣΥ στο ΔΣ, τόνισε πως «γενικό συμπέρασμα στις παρουσιάσεις που έγιναν ανά δημοτική ενότητα, όπου ακούστηκαν προτάσεις, είναι ότι δεν επιθυμούμε γη υψηλής παραγωγικότητας». Από εκεί και πέρα σημείωσε ότι «όλοι θα συμφωνήσουμε στο ήπιο σενάριο και πως πρέπει να έχουμε ανάπτυξη για εμάς, για τους κατοίκους της περιοχής».

Σε άλλες τοποθετήσεις που έγιναν, ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φιλντίσης τόνισε πως «το ΕΠΣ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν ακούσαμε για τις υποδομές και για τους δρόμους. Η ΔΕ Αυλώνας έχει ΣΧΟΟΑΠ και πρέπει να πάρετε στοιχεία από εκεί. Επίσης υπάρχει μελέτη οικοανάπτυξης της Νέδας, που πρέπει να τη δούμε, αλλά και στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη».

Ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος σημείωσε ότι «αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει από το ’90», λέγοντας ότι ο χαρακτηρισμός αγροτικής γης σε υψηλής παραγωγικότητας δεν έχει να δώσει κανένα πλεονέκτημα και δεν θα πρέπει να οριστεί στην περιοχή.

Ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Ηλίας Σκουτέρης αλλά και αρκετοί πολίτες επεσήμαναν ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για να τα επεξεργαστούν όλα αυτά που παρουσιάστηκαν.