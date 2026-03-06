Συναντήσεις Καφαντάρη με ομογενείς στο Τορόντο

Στο Τορόντο του Καναδά βρέθηκε ο γ.γ. της ΚΕΔΕ – δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, πραγματοποιώντας σειρά θεσμικών συναντήσεων με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του Οντάριο, της ελληνικής διπλωματικής αρχής και της Ομογένειας, κατά το χρονικό διάστημα 25 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου, ως προσκεκλημένος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά και του Συλλόγου Μεσσηνίων Τορόντο “Παπαφλέσσας - Υπαπαντή” και του προέδρου Γιώργου Βλαχάκη.

Ειδικότερα, ο κ. Καφαντάρης έτυχε θερμής υποδοχής από την δήμαρχο του Τορόντο Olivia Chow, με την οποία συζήτησε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, παρουσία του δημοτικού συμβούλου του Τορόντο Νίκου Μαντά. Στη συνάντηση διερευνήθηκαν οι προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του Τορόντο και ελληνικών Δήμων.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο και συνάντηση με τον γενικό πρόξενο Ιωάννη Χατζαντωνάκη, κατά την οποία ο κ. Καφαντάρης εξήρε το δύσκολο έργο του προξενείου και υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο του Γενικού Προξενείου στην υποστήριξη της ελληνικής Ομογένειας και στην ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας–Καναδά.

Στη συνέχεια, τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής επισκέφθηκαν το Κοινοβούλιο του Οντάριο, όπου συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό του Οντάριο Doug Ford, τους υπουργούς Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιγνίων Stan Cho, Ιθαγένειας και Πολυπολιτισμικότητας Graham McGregor και Οικονομικής Ανάπτυξης Victor Fedeli, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τον κ. Καφαντάρη και τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας υποδέχθηκε στους Καταρράκτες του Νιαγάρα ο δήμαρχος της πόλης Jim Diodati, ο οποίος τους ξενάγησε και τους ενημέρωσε για τις ιδιαιτερότητες της πόλης του.

Την Κυριακή 1η Μαρτίου η ελληνική αντιπροσωπεία παρέστη στη ελειτουργία στον ναό Αγίου Νικολάου στο Τορόντο, όπου με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας, παρουσία πλήθους μελών της ελληνικής Ομογένειας. Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος υποδέχθηκε την ελληνική αποστολή στην Αρχιεπισκοπή. Εκ μέρους της ηγεσίας της ΚΕΔΕ, ο κ. Καφαντάρης προσέφερε στον Αρχιεπίσκοπο εικόνα της Παναγίας Υπαπαντής ως αναμνηστικό δώρο.

Ο γ.γ. της ΚΕΔΕ συναντήθηκε, επίσης, με την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο Μπέτυ Σκουτάκη, η οποία υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του εκπροσώπου της ΚΕΔΕ στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ελληνικών δήμων και της Ομογένειας στον Καναδά, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας αυτής.

ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

Ο κ. Καφαντάρης συμμετείχε στην τελετή έναρξης (Opening Bell Ceremony) της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου του Τορόντο (TSX). Ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) του Χρηματιστηρίου του Τορόντο Λούης Αναστασόπουλος υποδέχθηκε την ελληνική αντιπροσωπεία και ενημέρωσε τα μέλη της σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Καναδά. Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησαν συναντήσεις με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και τη διερεύνηση ανάπτυξης νέων συνεργασιών για την προβολή και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ελλάδας στον Καναδά.

ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 1821

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η συμμετοχή του γ.γ. της ΚΕΔΕ στην επετειακή τελετή της Ομογένειας που διοργανώθηκε από την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά και τον Σύλλογο Μεσσηνίων Τορόντο “Παπαφλέσσας- Υπαπαντή”, με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής Ομογένειας, φορέων και συλλόγων της διασποράς. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, η Ομογένεια στο πρόσωπο του γ.γ. έβλεπε συμβολικά το σύνολο της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που ανέδειξε τον ιδιαίτερο ρόλο της ΚΕΔΕ στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών των τοπικών κοινωνιών της Ελλάδας με τον απόδημο Ελληνισμό.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Καφαντάρης υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της Ελληνικής Επανάστασης και τον ιδιαίτερο συμβολισμό που έχει για τη Μεσσηνία, από όπου ξεκίνησε ο αγώνας για την ελευθερία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της ελληνικής Ομογένειας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ζωντανό κύτταρο του Ελληνισμού και πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και τις τοπικές κοινωνίες του εξωτερικού. “Η Ομογένεια δεν είναι απλώς αναμνήσεις και νοσταλγία. Είναι στρατηγικός εταίρος, πηγή έμπνευσης και κινητήρας ανάπτυξης”, τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Αυτοδιοίκηση αποτελεί το πεδίο, όπου η ιστορία μετατρέπεται σε καθημερινό έργο για την πρόοδο και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο γ.γ. της ΚΕΔΕ Δ. Καφαντάρης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργο Βλαχάκη, καθώς και προς τα μέλη του Συλλόγου Μεσσηνίων Τορόντο “Παπαφλέσσας- Υπαπαντή”, για την εγκάρδια υποδοχή και την άψογη φιλοξενία.