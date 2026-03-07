Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας: 1 εκ. ευρώ επιπλέον για κερκίδες και αποδυτήρια (βίντεο)

Επιπλέον χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου ευρώ για το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, για εργασίες στις κερκίδες και στα αποδυτήρια, ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Αυτό ανακοίνωσε χθες με ικανοποίηση, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ενημερώνοντας για τη συνάντησή του με τον υπουργό την Πέμπτη.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον υπουργό και παρατήρησε ότι “οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στις κερκίδες, στα αποδυτήρια και στους χώρους που χρειάζεται για να εξυπηρετούνται όλες οι ομάδες. Και είναι οι παρεμβάσεις, έρχονται έξτρα από αυτά που ήδη έχουν δρομολογηθεί μέσα από τη συνεργασία μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παρεμβάσεις, δηλαδή, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, που για αρκετά χρόνια ο Δήμος αναζητούσε χρηματοδότηση και εμείς εξασφαλίσαμε”.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ενημερώνοντας για τις άλλες επαφές του στην Αθήνα, ο κ. Βασιλόπουλος είπε ότι είχε γόνινη συνεργασία με τον πρόεδρο των “Κτιριακών Υποδομών” Τίμο Κατσίπο και με τον διευθύνοντα σύμβουλο Θανάση Γιάνναρη. “Για το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας που δεν εμπλεκόμαστε αλλά ενδιαφερόμαστε, το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των ενδιαφερόμενων εργοληπτριών εταιρειών για να ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης”, πληροφόρησε σχετικά και πρόσθεσε: “Το Κλειστό του Πολυκλαδικού τις επόμενες ημέρες δημοπρατείται, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες στο σχολικό κτήριο του πρώην Πολυκλαδικού, με εργολαβία από τις Κτιριακές Υποδομές. Εκπονούνται οι μελέτες για το νέο σχολείο Δημοτικό στην περιοχή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ. Θετικά είναι τα νέα και για τα έργα που προωθούνται μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», για το 6ο Γυμνάσιο, το 5ο Λύκειο και το 2ο ΕΠΑΛ, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν με τη λήξη της σχολικής περιόδου, το καλοκαίρι”.

Για τα προαύλια των σχολείων που υπάρχουν προβλήματα, ανέφερε ότι “ετοιμάζονται μελέτες για να δημοπρατηθούν.

Για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος, ο δήμαρχος είπε ότι “εξελίσσεται μια μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα βασικά θέματα. Κι ετοιμάζονται

μελέτες για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση έργων υποδομής απαραίτητων για τις κοινότητες του Ταϋγέτου και όχι μόνο”.

Καταλήγοντας, δήλωσε πως “έχουμε εξασφαλίσει 1 εκ. ευρώ, αναμένουμε και την επιπλέον χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της συνεννόησης με το Επιμελητήριο, έχει σταλεί σχετικό αίτημα που αφορά τη λήψη μέτρων για τις επιχειρήσεις της περιοχής”.

Γ.Σ.