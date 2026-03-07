Ανησυχία Βασιλόπουλου για το ζήτημα της ύδρευσης: Καθυστερεί η δεύτερη παρτίδα σωλήνων για τον αγωγό Φ800

Μεγαλύτερη ανησυχία εξέφρασε χθες, σε σχέση με πριν από ένα μήνα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος για το σημαντικό έργο του νέου αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος, μετά την πολεμική σύρραξη στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Και αυτό, γιατί η δεύτερη παρτίδα σωλήνων του έργου φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα φορτωθεί από την Κίνα, εκκρεμότητα που ξεπερνάει τον έναν χρόνο.

Για τις υπέρογκες και δυσβάστακτες αυξήσεις στα χωριά, στα τιμολόγια ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ, από 118,75% έως και 400%(!), που ήταν πρώτο θέμα στην “Ε” το Σαββατοκύριακο 21 – 22 Φεβρουαρίου, ο δήμαρχος επισήμανε ότι έχει ζητήσει αναλυτικές εξηγήσεις από την Επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος παρατήρησε για τον Φ600: “Μας ανησυχούν οι εξελίξεις. Ως ΔΕΥΑΚ παρακολουθούμε και πιέζουμε. Δεν κρύβω, όμως ότι η ανησυχία μου είναι ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με αυτά που είχα πει και στην προτελευταία συνέντευξη Τύπου. Το παρακολουθούμε στενά και θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα”.

Σε ερώτησή μας για τις υπέρογκες αυξήσεις στα χωριά, στα τιμολόγια ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ, απάντησε: “Εχω ζητήσει αναλυτικές εξηγήσεις από τη ΔΕΥΑΚ, να μου πει πώς τεκμηριώνονται οι αυξήσεις κλπ. Εκείνο που είναι δεδομένο, είναι ότι η αύξηση στην πόλη της Καλαμάτας είναι 6%. Η διαφορά που υπήρχε στο κυβικό ήταν τεράστια μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και των χωριών, ενώ στα χωριά - σε ορισμένες περιπτώσεις μου έχουν υποδείξει στοιχεία μέχρι τώρα -, το κόστος της ενέργειας ήταν πολλαπλάσιο σε σχέση με το κόστος της ενέργειας που χρειαζόταν για να υδροδοτηθεί η πόλη. Πρέπει να γίνει εναρμόνιση. Η ΔΕΥΑΚ με έχει ενημερώσει, μου παρουσίασε και τη νομοθεσία ότι οφείλουμε να εναρμονιστούμε, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη διαχειριστική επάρκεια που πρέπει να έχουμε σύμφωνα με τη ΡΑΥ, για να μπορέσουμε να υλοποιούμε τα έργα που υλοποιούμε. Μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΥΑΚ υλοποιεί έργα που ξεπερνούν τα 55 εκ. ευρώ και είναι και άλλα που έχουμε διεκδικήσει και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να τα εντάξουμε το επόμενο διάστημα. Οπότε είναι σημαντικό να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις και είναι σημαντικό τουλάχιστον το κόστος του νερού να καλύπτεται σύμφωνα με τις καταβολές που γίνονται. Ομως, έχω ζητήσει αναλυτική ενημέρωση και θα λάβω τις επόμενες ημέρες”.

Για τους 31 απολυμένους του Δήμου που δικαιώθηκαν δικαστικά, προσωρινά, μέχρι το τέλος του χρόνου, ο κ. Βασιλόπουλος απάντησε: “Τους εξήγησα ότι η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου για να μην κατηγορηθεί για απιστία, έστειλε έγγραφο για τη λήψη απόφασης για αίτηση ανάκλησης ή μη. Η Δημοτική Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, είναι υποχρεωμένη να πάρει απόφαση για αίτηση ανάκλησης, γιατί διαφορετικά πάει για παράβαση καθήκοντος. Μακάρι να κερδίσουν την αίτηση ανάκλησης - στην Αθήνα θα γίνει το δικαστήριο - και να μείνουν στη δουλειά τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 και μακάρι να καταφέρουν να μονιμοποιηθούν κιόλας. Εμείς τους θέλουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, όμως, να τηρούμε τη νομοθεσία”.

Για το πολύπαθο δημοτικό κατάστημα Ασπροχώματος είπε ότι “σχεδόν ολοκληρώνεται, σύντομα θα κάνουμε τα εγκαίνια. Βέβαια πριν το Πάσχα”.

Τέλος, για τα προβλήματα στις διαβάσεις πεζών με κυβόλιθους, απάντησε πως “η εταιρεία έχει λάβει χαρτί από τον Δήμο Καλαμάτας. Κρατάμε την εγγύηση και περιμένουμε να έρθει να αποκαταστήσει τις διαβάσεις όπου έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, έχει συγκεκριμένο χρόνο που οφείλει να ανταποκριθεί. Κάποιες από τις 230 διαβάσεις είναι προβληματικές”.

Γ.Σ.