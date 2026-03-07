Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων συγκροτήθηκε στην Τριφυλία

Οι αρμοδιότητες της όμαδας είναι να συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων και είναι το σημείοαναφοράς του δήμου με την Εθνική Γραμμή Προστασίας του Παιδιού. Πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες για θέματα κακοποίησης / παραμέλησης ανηλίκων και συμβάντων έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο όταν: δέχεται σχετική ειδοποίηση από Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας, δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του δήμου ή λαμβάνει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

Η ομάδα αποτελείται από τις: Δήμητρα Τέλιου μόνιμη υπάλληλο ΚΑΠΗ,ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. Ελένη-Ερατώ Νασοπούλου υπάλληλο Ι.Δ.Ο.Χ. Κέντρου Κοινότητας, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.Γεωργία Θεοδωροπούλου υπάλληλο Ι.Δ.Ο.Χ. Κέντρου Κοινότητας, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, ως επικουρικό μέλος, στο πλαίσιο διεπιστημονικής προσέγγισης.

