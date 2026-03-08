Τρίτη παράταση για υδραγωγείο πηγών Μπάρκα

Τρίτη παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου βελτίωσης – αντικατάστασης του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Υδρευσης Ανασυγκρότησης από τις πηγές Μπάρκα, με ποσό συμφωνητικού 2.714.593,81 χωρίς ΦΠΑ, μέχρι τις 30 Ιουνίου, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι λόγοι της παράτασης ήταν “οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν εργασίες και η αναγκαιότητα σύνταξης 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, που θα περιλαμβάνει εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου”.

Μέχρι τώρα έχει εκτελεστεί περίπου το 95% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Αναλυτικά, με βάση την ενημέρωση από τον Δήμο Μεσσήνης, το έργο προβλέπει εργασίες αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την πηγή Μπάρκα έως τις δεξαμενές ύδρευσης των κοινοτήτων Κουρτακίου - Δροσιάς – Δάρα – Δάφνης - Ριζόμυλου με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς διατομών από Φ125 έως Φ315 με τα απαραίτητα φρεάτια και συσκευές (δικλείδες απομόνωσης και καθαρισμού, αεροεξαγωγοί, μειωτές πίεσης, μετρητές πίεσης κλπ.).