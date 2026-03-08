Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος: Εγκριση παράτασης για έργο οδικής ασφάλειας

Σύμφωνα με την εισήγηση, για την παράταση η Δημοτική Επιτροπή Πύλου - Νέστορος έλαβε υπόψη της: “1. Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής. 2. Την ανάγκη εκτέλεσης των υπολειπομένων εργασιών του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ (εργασίες σήμανσης), οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν λόγω παρατεταμένης κακοκαιρίας. 3. Την ανάγκη σύνταξης κι έγκρισης 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ”.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε στις 13 Ιουλίου 2023 και η συμβατική του προθεσμία ήταν 18 μήνες.