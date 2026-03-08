Σύμφωνα με την εισήγηση, για την παράταση η Δημοτική Επιτροπή Πύλου - Νέστορος έλαβε υπόψη της: “1. Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής. 2. Την ανάγκη εκτέλεσης των υπολειπομένων εργασιών του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ (εργασίες σήμανσης), οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν λόγω παρατεταμένης κακοκαιρίας. 3. Την ανάγκη σύνταξης κι έγκρισης 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ”.
Η σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε στις 13 Ιουλίου 2023 και η συμβατική του προθεσμία ήταν 18 μήνες.
Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026 15:20
Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος: Εγκριση παράτασης για έργο οδικής ασφάλειας
Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του Δήμου Πύλου – Νέστορος, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ, μέχρι τις 20 Μαρτίου, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.
Κατηγορία Δήμοι