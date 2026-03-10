Καλαμάτα: Παράταση στο άγνωστο για τον αγωγό ύδρευσης - Πάει για Αύγουστο 2027 και βλέπουμε!

Νέα, την 4η παράταση προθεσμίας έως τις 24 Αυγούστου 2027, για το πολύπαθο έργο του νέου αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα, πρόκειται να εγκρίνει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, που συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι.

Εργο για το οποίο μέσα στο 2025 δεν έγινε ούτε ένα μέτρο , στο κύριο μέτωπό του, στον εθνικό δρόμο από τη Θουρία προς την Καλαμάτα, ενώ η νέα παρτίδα σωλήνων αναμένεται από την Κίνα, από τον Φεβρουάριο του 2025(!).

Μάλιστα, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, την περασμένη Παρασκευή, εξέφρασε μεγαλύτερη ανησυχία, σε σχέση με πριν από ένα μήνα, για το σημαντικό έργο του νέου αγωγού μεταφοράς νερού Φ800, μετά την πολεμική σύρραξη στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Στην εισήγηση αναφέρεται ότι η ανάδοχος εταιρεία θεωρεί εφικτή την ολοκλήρωση του έργου εντός της αιτούμενης από αυτή προθεσμίας.

Αναλυτικά, κύριος του έργου είναι ο Σύνδεσμος ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας και φορέας υλοποίησης η ΔΕΥΑΚ.

Στην εισήγηση, όσον αφορά το ιστορικό του έργου προϋπολογισμού 11 εκ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και υλοποιείται με έκπτωση 36,51%, αναφέρεται: “Η σύμβαση του έργου, ύψους 6.984.201,84 ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπεγράφη την 24η/8/2020. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη την 23η /8/2022.

Με την υπ’ αριθμ. 202/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, έπειτα από σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας (εταιρεία Θέμελη), χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 μήνες, ήτοι έως 24/2/2023.

Ακολούθως, με τις υπ’ αριθμ. 53/2023 και 5/2023 αποφάσεις Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και του Συνδέσμου Ύδρευσης αντίστοιχα, εγκρίθηκε η επιπλέον παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά 24 μήνες, έως 24/2/2025.

Στη συνέχεια, με τις υπ’ αριθμ. 13/2025 και 7/2025 αποφάσεις Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και του Συνδέσμου Ύδρευσης αντίστοιχα, εγκρίθηκε η επιπλέον παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά 18 μήνες, έως 24/8/2026”.

Για το ζήτημα της νέας, 4ης παράτασης καταγράφεται η αίτηση της αναδόχου εταιρείας στις 5/3/2026 για παράταση 12 μηνών, έως και την 24η/87/2027, υπάρχει η ακόλουθη ενημέρωση:

Οι λόγοι που επικαλείται η εταιρεία στην παραπάνω αίτηση της συνοπτικά έχουν ως εξής: α) Η άνοδος στις τιμές των υλικών, στη δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων και των αμοιβών του προσωπικού που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, β) Η καθυστέρηση έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τμήμα του έργου, γ) Η ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων στη ζώνη διέλευσης του κεντρικού αγωγού, δ) Η καθυστέρηση έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και η καθυστέρηση υπογραφή αυτής, ε) Η αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου λόγω της τροποποίησης της χάραξης του κεντρικού αγωγού και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση της μελέτης της τροποποιημένης χάραξης και στ) Στις δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις (πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και εντάσεις που αφορούν το Ιράν) που δημιουργούν περιορισμούς στις θαλάσσιες μεταφορές και πρόσθετα προβλήματα στην εξεύρεση πλοίου για την μεταφορά των σωλήνων.

Ακόμη, στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι η παραγωγή των σωλήνων που έχει παραγγελθεί, έχει ολοκληρωθεί ήδη από τον μήνα Δεκέμβριο του 2025 και επισύναψε τρεις φωτογραφίες των σωλήνων οι οποίες είναι έτοιμες προς αποστολή”.

Οσον αφορά τις απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας, αναφέρεται:

“Η Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 12 μήνες, και αφού διερεύνησε όλα τα στοιχεία, διαπίστωσε τη βασιμότητα των λόγων που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία. Ακόμη, στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και της αρχής της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον, που έγκειται στη συνέχιση και την ολοκλήρωση του σημαντικού για την περιοχή δημοσίου έργου, εισηγούμαστε την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου και την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 12 μήνες (έως 24-8-2027), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ενόψει και του ότι η ανάδοχος εταιρία – σύμφωνα με τις αιτήσεις της – θεωρεί εφικτή την ολοκλήρωση του έργου εντός της αιτούμενης από αυτή προθεσμίας.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 4 και 5 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας και της ΔΕΥΑΚ, για τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης η οποία υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 6 μηνών, είναι απαραίτητη η γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η επιτροπή συνεδρίασε την 6/3/2026 και με το 4ο Πρακτικό, εισηγείται ομόφωνα τη χορήγηση της αιτηθείσας από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου”.

Γ.Σ.