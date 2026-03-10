Πρόσληψη συμβασιούχων στον Δήμο Καλαμάτας

Είκοσι άτομα για 2 μήνες αναμένεται να προσλάβει ο Δήμος Καλαμάτας, στην Υπηρεσία Καθαριότητας, καθώς καθυστέρησαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη ατόμων για 8 μήνες και οι ανάγκες είναι μεγάλες. Αυτό αποφάσισε χθες η Δημοτική Επιτροπή.

Πρόκειται για 15 άτομα, κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, ειδικότητας ΥΕ συνοδών απορριμματοφόρου και 5 άτομα κλάδου - ειδικότητας ΔΕ οδηγών.

Την αναγκαιότητα της πρόσληψής τους εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας, επισημαίνοντας ότι για την καθυστέρηση της πρόσληψης των εργαζομένων στην Καθαριότητα για 8 μήνες δεν ευθύνεται ο Δήμος. Υπενθύμισε, επίσης, πως ο Δήμος έχει πάρει απόφαση κι έχει ζητήσει την πρόσληψη 21 μόνιμων εργαζόμενων για την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Εκφράζοντας την αντίδρασή του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε ότι “δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τους εργαζόμενους για 2 μήνες”.

Τη διαφωνία του εξέφρασε και ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος, που είπε πως “δεν μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος με δίμηνα και οκτάμηνα. Μέχρι να μάθουν, υπάρχει κίνδυνος εργατικού ατυχήματος. Να είμαστε ενάντια σε αυτή την πολιτική”.

Για τα προβλήματα και τις ανάγκες στην Υπηρεσία Καθαριότητας η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας αναφέρει στην εισήγησή της:

“1) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου ο Δήμος Καλαμάτας υποχρεούται να παραδίδει τα αστικά σύμμεικτα απορρίμματα που παράγει καθημερινά στην μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρόη Μεσσηνίας. 2) Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει κατασκευασθεί από τον αρμόδιο φορέα ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, με αποτέλεσμα καθημερινά όλα τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου να οδηγούνται προς εκφόρτωση στην ΟΕΔΑ στην Καλλιρόη και να δημιουργείται μια καθυστέρηση στα δρομολόγια αποκομιδής περίπου τριών ωρών. 3) Την συνεπαγόμενη ανάγκη αύξησης των δρομολογίων αποκομιδής λόγω της άνω περιγραφόμενης καθυστέρησης. 4) Το γεγονός ότι οι απαιτήσεις για να εκτελούνται όλα τα απαραίτητα προγράμματα αποκομιδής στο Δήμο Καλαμάτας, περιγράφονται σε εισήγηση της Διεύθυνσης το 2025. Σημειώνουμε δε ότι, το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης από την παραπάνω ημερομηνία και μέχρι σήμερα δεν έχει αυξηθεί, αντιθέτως υπάρχει μείωση προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων (συνεργείο οχημάτων κλπ.). 5) Το γεγονός ότι διαπιστώνεται η μη συμμετοχή αιτούντων, για προσλήψεις 2μήνου, αφού οι αιτούντες αναμένουν για την συμμετοχή τους στις προκηρύξεις 8μήνων. 6) Το γεγονός ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ (για 8 μήνες) στο πλαίσιο του προγραμματισμού των ανταποδοτικών για το 2026, θα έχουν αποχωρήσει οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση ΙΔΟΧ για το 2025 (οι συμβάσεις τους λήγουν τον Μάρτιο)”.