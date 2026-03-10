Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Εννέα θέματα στη συνεδρίαση λογοδοσίας

Εννέα θέματα με σχετικές ερωτήσεις κατατέθηκαν από συμβούλους της μειοψηφίας και ένα από τον πρόεδρο της Κοινότητας Καλαμάτας και τα οποία αφορούν σημαντικά θέματα του δήμου, προκειμένου να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας στην αυριανή (Τετάρτη 11 Μαρτίου) ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη λογοδοσία της για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, στις 6 το απόγευμα, στην “Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη” στο ιστορικό Δημαρχείο.

Τα 9 θέματα που κατατέθηκαν από δημοτικούς συμβούλους, είναι:

1) Του Δημήτρη Φαββατά: “Δημοκρατική λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου και οι ευθύνες του προεδρείου”. 2) Του Δημήτρη Οικονομάκου: “Επικίνδυνες υποδομές κι εγκατάλειψη των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών – άμεση αποκατάσταση των ζημιών στον Α’ Παιδικό Σταθμό”. 3) Της Χριστίνας – Ελευθερίας Καντζιλιέρη: “Η υλικοτεχνική κατάσταση και τα πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται στο σχολικό συγκρότημα (2ο – 3ο Γυμνάσιο, 2ο – 5ο Λύκειο) των Γιαννιτσανίκων”. 4) Του Σπύρου Χανδρινού: “Η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα πεζοδρόμια, στο οδικό δίκτυο της πόλης, στα σημεία προσβασιμότητας και σε σημεία αιχμής για την οικονομία και την ανάπτυξη της Καλαμάτας. 5) Του Βασίλη Τζαμουράνη: “Εξέλιξη των έργων υδροδοσίας του Δήμου Καλαμάτας: ποσοστά υλοποίησης έργων, απορροφήσεις πιστώσεων, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης υπολειπομένων εργασιών κλπ”. 6) Της Ευγενίας Κούβελα – Κάτσαρη: “Τα προβλήματα διάβρωσης στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου, τα οποία επανειλημμένα έχουν επισημανθεί, διαρκώς επιδεινώνονται, εφόσον ουδεμία ουσιαστική παρέμβαση έχει υλοποιηθεί. Επίσης, η περιοχή «Βραχάκια» και η περιοχή όπου βρισκόταν το κέντρο «Κοιλάκος» μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις αντιμετωπίζει μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των διερχομένων. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε πάραυτα, δεδομένου ότι πλησιάζει η τουριστική περίοδος;”. 7) Του Κώστα Τσαπόγα: “Το πρόβλημα της στάθμευσης των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης μέρα με την ημέρα αυξάνεται. Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης του μεγάλου αυτού προβλήματος εκ μέρους της δημοτικής αρχής; 8) Του Θανάση Τσιγαρίδη: “Λειτουργία και προοπτική των προνοιακών δομών του Δήμου Καλαμάτας”. 9) Του Βασίλη Κανάκη: “Απευθείας αναθέσεις ΔΕΥΑΚ και αύξηση λογαριασμών νερού”.

* Το θέμα του προέδρου της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτη Λύρα είναι: “Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων στο κεντρικό κοιμητήριο Καλαμάτας”.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Αύριο Τετάρτη, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης λογοδοσίας, στις 8 το βράδυ, έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 20 θέματα.

Τα σημαντικότερα απ’ αυτά είναι: Οι εγκρίσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – γ’ φάση”, στις περιοχές του Ιστορικού Κέντρου, της οδού Ακρίτα, της οδού Λακωνικής και δυτικά, των οδών Τσαμαδού και Ναυαρίνου. Ο προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου για το 2026. Η έγκριση τοποθέτησης γατόσπιτων, ταϊστρών και ποτιστρών σε επιλεγμένες περιοχές της πόλης. Η παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. Τα προβλήματα στον τομέα της υγείας εξαιτίας υποστελέχωσης των μονάδων υγείας, από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη. Τα προβλήματα της Δημοτικής Κοινότητας Θουρίας, από τον επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρη Οικονομάκο.