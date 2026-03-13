Καλαμάτα: Νέοι χώροι στάθμευσης και διανοίξεις δρόμων - Το πλάνο της δημοτικής αρχής για αποσυμφόρηση του κέντρου

Την υλοποίηση παρεμβάσεων που φιλοδοξούν να βελτιώσουν την κατάσταση στο κέντρο, μέσα από ένα πλέγμα μέτρων που αφορά τη στάθμευση, την κυκλοφορία αλλά και τη μικροκινητικότητα φαίνεται να έχει θέσει ως στόχο η δημοτική αρχή.

Το πρόβλημα της στάθμευσης αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα για κατοίκους και επισκέπτες, με την καθημερινότητα των οδηγών να γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, όπως και των επαγγελματιών που βλέπουν την πελατεία τους να μειώνεται γι’ αυτό το λόγο.

Το θέμα έθεσε στη διαδικασία λογοδοσίας της δημοτικής αρχής ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Κώστας Τσαπόγας, ζητώντας διευκρινίσεις για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης του προβλήματος και επισημαίνοντας ότι το κυκλοφοριακό πρέπει να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της πόλης. Όπως ανέφερε, στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος, παρατηρώντας αποκλίσεις στα χρονοδιαγράμματα που είχαν ανακοινωθεί.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης αναφέρθηκε στις αστικές αναπλάσεις που υλοποιούνται στο κέντρο, διευκρινίζοντας ότι από τα έργα έχουν χαθεί συνολικά 44 θέσεις στάθμευσης και όχι οι υπέρογκοι αριθμοί που είχαν ακουστεί στο παρελθόν. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν απελευθερωθεί 132 θέσεις στο κέντρο της πόλης μέσω της απόσυρσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Όσον αφορά την επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, ο ίδιος τόνισε ότι θα εφαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση των αναπλάσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέσα στο 2026 σχεδιάζεται η δημιουργία δύο περιφερειακών υπαίθριων χώρων στάθμευσης, ένας στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και ένας στη δυτική συνοικία, κοντά σε στάση του Αστικού Κτελ, με στόχο την αποσυμφόρηση του κέντρου. Στο πεδίο της μικροκινητικότητας, ο κ. Κουτραφούρης υπενθύμισε ότι έχουν γίνει ήδη κινήσεις, όπως η επέκταση του δικτύου των κοινόχρηστων ποδηλάτων που αναμένεται, ενώ ο Δήμος έχει καταθέσει και πρόταση χρηματοδότησης στην Περιφέρεια για την προμήθεια ηλεκτροκίνητου δημοτικού mini bus.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διανοίξεις δρόμων που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Δήμος, οι οποίες ξεκινούν όπως είπε την επόμενη εβδομάδα. Ειδικά σε τμήματα όπως η Σωκράτους και η Βασιλίσσης Σοφίας, εκτίμησε ότι θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, επιτρέποντας τη διευκόλυνση της κίνησης από την Ακρίτα έως την Αριστομένους, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν και νέες θέσεις στάθμευσης. Μέσα στους επόμενους μήνες, θα προχωρήσει ακόμα και η διαδικασία εκπόνησης της νέας κυκλοφοριακής μελέτης, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος για τεχνική υποστήριξη. Όπως σημείωσε ο Βασίλης Κουτραφούρης, μέσα από έναν συνδυασμό παρεμβάσεων και με την απαραίτητη πολιτική βούληση, υλοποιείται ένα πλέγμα μέτρων που αναμένεται να αποδώσει σταδιακά αποτελέσματα.

Αναφορικά με τη διαδικασία ενοικίασης οικοπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου, Γιώργος Φάβας, ανέφερε ότι υπήρξε πρόοδος, καθώς τέσσερα οικόπεδα εγκρίθηκαν από την επιτροπή καταλληλότητας. Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της εκτιμητικής επιτροπής, κατά την οποία κατατέθηκε μία ένσταση από ιδιοκτήτη. Με την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου, το τμήμα δημοτικής περιουσίας θα καλέσει όπως είπε τους ιδιοκτήτες για την υπογραφή των συμφωνητικών μίσθωσης, ώστε να προχωρήσει η δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης.