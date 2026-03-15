Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Εγκριση δαπάνης για εορτασμό 25ης Μαρτίου

Την εξειδίκευση της πίστωσης και την έγκριση της δαπάνης για την εορταστική κάλυψη της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, που ανέρχεται σε 26.972,96 ευρώ, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Οι δαπάνες αφορούν: Την αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Αρκαδιάς, που θα γίνει στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας στις 22 του μηνός, με θεατρικό ιστορικό δρώμενο με τη συμμετοχή μαθητών, πολιτών και πολιτιστικών συλλόγων του δήμου (10.651,42 ευρώ).

Την αναβίωση του εθίμου των λαμπαδηφοριών στο Σιδηρόκαστρο στις 24 Μαρτίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, στον οποίο φυλάσσεται το ιερό δισκοπότηρο, με τοοποίο κοινώνησαν οι οπλαρχηγοί πριν δώσουν τις μάχες για την απελευθέρωση της πατρίδας από τον τούρκικο ζυγό. Και αναπαράσταση του ξεσηκωμού, λαμπαδηφορίες στους δρόμους του χωριού με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων, που θα καταλήξουν στην κεντρική πλατεία, παραδοσιακούς χορούς γύρω από τη φωτιά και παραδοσιακό κέρασμα (5.989 ευρώ).

Και τέλος τιςεπετειακές εκδηλώσεις που θα γίνουν ανήμερα της 25ης Μαρτίου σε Κυπαρισσία, Γαργαλιάνους, Φιλιατρά και Κοπανάκι, με παρελάσεις, χορούς και διανομή γλυκισμάτων (10.332,54 ευρώ).

Κ.Μπ.