Πρόταση για καλύτερη σήμανση σε κλειστούς δρόμους λόγω των εργασιών στην Καλαμάτα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, υπογράμμισε την ανάγκη τα μέτρα που λαμβάνονται να είναι καλύτερα συντονισμένα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή μετακίνηση των πολιτών. Όπως σημείωσε, θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές και «διέξοδοι» στην πόλη, προκειμένου να αποφεύγονται αδιέξοδα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου πραγματοποιούνται ταυτόχρονα παρεμβάσεις σε διαφορετικά σημεία. Από την πλευρά της, η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Ευγενία Κούβελα, πρότεινε την τοποθέτηση σαφούς και έγκαιρης σήμανσης για τους δρόμους που παραμένουν κλειστοί λόγω εργασιών. Όπως τόνισε, δεν είναι πάντα γνωστό στους πολίτες σε ποια σημεία πραγματοποιούνται έργα, πόσο μάλλον στους επισκέπτες της πόλης. Η ίδια έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την οδό Φρατζή, όπου οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία, αναδεικνύοντας την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης και καθοδήγησης των οδηγών πιο πριν και όχι την τελευταία στιγμή.

