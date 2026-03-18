Σοβαρά ζητήματα λειτουργίας και χρηματοδότησης: Ανησυχία για τις κοινωνικές δομές

Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Θανάσης Τσιγαρίδης, μεταφέροντας προβληματισμούς και παράπονα που, όπως ανέφερε, έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τη λειτουργία σημαντικών κοινωνικών υπηρεσιών. Ο κ. Τσιγαρίδης έθεσε ερωτήματα για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», για το ΚΗΦΗ, για το Κέντρο Διημέρευσης, αλλά και για το εάν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός σχετικά με τα ΚΔΑΠ. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας και στη μεταφορά του στο νέο δημαρχείο, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταδικαστική για το πρόγραμμα, καθώς –όπως είπε– οι γυναίκες αυτές χρειάζονται διακριτικότητα και ασφάλεια και όχι χώρους με πολυκοσμία και στοιβαγμένες υπηρεσίες. Μάλιστα, υπογράμμισε το θάρρος που απαιτείται για να προσέλθουν αυτές οι γυναίκες στη δομή και να μιλήσουν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, πρότεινε να οριστεί μια ομάδα ειδικών, με το απαιτούμενο κύρος και την αναγκαία εμπειρία, αλλά και με διάθεση να προσφέρει ουσιαστικό έργο, ώστε να ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών, να ακούει τους πολίτες και να εισηγείται βελτιώσεις, μιας και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ένας διοικητικός δεν μπορεί να γνωρίζει τη δουλειά ενός ψυχολόγου ή ενός κοινωνικού λειτουργού. Απαντώντας στο τελευταίο αυτό σκέλος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ζήτησε μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση, σημειώνοντας ότι με την αρχική διατύπωση ενδεχομένως αμφισβητείται η ίδια η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για τον τρόπο που λειτουργεί, διαβεβαιώνοντας πως τα στελέχη της υπηρεσίας δέχονται συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων παραδέχθηκε ότι υπήρξε δυστοκία στην πληρωμή του προσωπικού, εξαιτίας της καθυστέρησης στην παράταση του προγράμματος από την Περιφέρεια. Όπως εξήγησε, μεσολάβησαν ορισμένες διαδικασίες που έπρεπε να «τρέξουν» προκειμένου να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός, προσθέτοντας πάντως ότι το θέμα πλέον έχει ομαλοποιηθεί. Αναφορικά με το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το τοπίο δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο από την πλευρά της Περιφέρειας. Τόνισε ότι υπάρχουν σενάρια σύμφωνα με τα οποία τέτοιες δομές ενδέχεται να περάσουν στην αρμοδιότητα του αρμόδιου υπουργείου, με το κόστος των ωφελουμένων να καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Από την πλευρά του Δήμου, ενημέρωσε ότι είχε ήδη εντοπιστεί χώρος και είχε εξεταστεί το σενάριο διαμόρφωσής του ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερα άτομα ΑμεΑ, ωστόσο στη συνέχεια υπήρξε ανάκληση της σχετικής πρόσκλησης. Για το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, ο ίδιος σημείωσε ότι ο χώρος όπου στεγάζεται σήμερα είναι ούτως ή άλλως σε γνωστή, δημοσιευμένη διεύθυνση. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Δήμος έκανε τις απαραίτητες διερευνητικές κινήσεις για να διαπιστωθεί αν ο νέος χώρος είναι κατάλληλος, επισημαίνοντας πως το πρώτο και βασικό ζητούμενο είναι τα στελέχη να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Επανερχόμενος, ο Θανάσης Τσιγαρίδης απάντησε ότι, ειδικά για το Κέντρο Συμβουλευτικής, η παρουσία όλων των ειδικοτήτων στον ίδιο χώρο συνιστά –κατά την εκτίμησή του– παραβίαση της ιδιωτικότητας των συνεδριών και πως δεν συνιστά επαγγελματική προσέγγιση. Από την πλευρά του, ο κ. Μαρινάκης συνέστησε υπομονή, τονίζοντας ότι ο χώρος θα διαμορφωθεί αναλόγως. Σε ό,τι αφορά τα ΚΔΑΠ και ειδικότερα αυτό στον Άρι, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι το κτήριο δεν εγκρίθηκε από την Περιφέρεια, καθώς απαιτείται να υπάρχουν τουαλέτες εντός του κτηρίου, κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα φάση για το σχολείο της περιοχής. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς του θέματος, εφόσον υπάρξουν εξελίξεις με το σχολικό συγκρότημα. Ακόμα, ενημέρωσε πως είναι έτοιμα τα ΚΔΑΠ στην Παραλία και στο Ασπρόχωμα, τα οποία θα ενεργοποιηθούν. Η συζήτηση πάντως, ανέδειξε αφενός τη σημασία των κοινωνικών δομών για την τοπική κοινωνία και αφετέρου τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν η λειτουργία ή η εξέλιξή τους εξαρτάται όχι μόνο από τη βούληση του Δήμου, αλλά και από αποφάσεις της Περιφέρειας, των υπουργείων ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Σε κάθε περίπτωση, τα ζητήματα που τέθηκαν έδειξαν ότι η εύρυθμη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της δημοτικής αρχής.

Τ.Αν.