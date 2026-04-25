Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου από την Περιφερειακή Επιτροπή: 6.1 εκ. ευρώ για προστασία των ακτών της Μικρής Μαντίνειας

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας της παραλιακής ζώνης της Μεσσηνίας αποτελεί η έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Έργα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Μικράς Μαντίνειας», συνολικού προϋπολογισμού 6.165.000 ευρώ, από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης της ακτογραμμής, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί, προκαλώντας πιέσεις σε υποδομές, ιδιοκτησίες και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Με την υλοποίησή του, επιδιώκεται η θωράκιση της ακτής, η αποκατάσταση της σταθερότητας του παραλιακού μετώπου και η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των εδαφών και τη μείωση της έντασης των κυματικών φαινομένων, με στόχο την προστασία τόσο των υφιστάμενων υποδομών όσο και της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, που συνδέεται άμεσα με την τουριστική και οικιστική ανάπτυξη της Μικράς Μαντίνειας.

Η προώθηση του έργου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την προστασία.

Με την έγκριση της δημοπράτησης, ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ουσιαστικό έργο υποδομής για την περιοχή της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου.