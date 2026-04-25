Η Μεσσήνη αποχαιρετά έναν δικό της άνθρωπο

Ο Στέφανος Ληναίος έφυγε από τη ζωή… Όχι απλά ένας σπουδαίος ηθοποιός, αλλά ένας άνθρωπος που αγάπησε αυτή την πόλη σιωπηλά, χωρίς λόγια πολλά.

Περπάτησε εδώ, στάθηκε εδώ, ένιωσε τη Μεσσήνη όπως τη νιώθουμε κι εμείς. Και ίσως γι’ αυτό, σήμερα η απουσία του μοιάζει πιο κοντινή.

Ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε μια πολυσχιδής καλλιτεχνική παρουσία, με σημαντική διαδρομή στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Μόνο μια σκέψη…

Κάποιοι άνθρωποι δεν χάνονται. Μένουν στις στιγμές, στις μνήμες, στα μέρη που αγάπησαν.