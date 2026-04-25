Οφείλει να παρουσιάζει προσεγμένη όψη

Κι όμως, λεπτομέρειες που θα έπρεπε να είναι αυτονόητες μαρτυρούν το αντίθετο: στην είσοδο, εδώ και καιρό, γράμματα έχουν ξεκολλήσει, ενώ στην πρόσοψη παραμένουν αναρτημένα μπάνερ που διαφημίζουν εκδηλώσεις που έχουν ήδη περάσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Φεστιβάλ Χορού, όπου παρότι σε λίγες μέρες θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα της νέας διοργάνωσης, εντούτοις το κοινό ενημερώνεται για τη διοργάνωση του… 2025. Σε έναν χώρο που υποδέχεται επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, η εικόνα δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά ζήτημα σεβασμού και επαγγελματισμού. Ένα τόσο σημαντικό πολιτιστικό σημείο αναφοράς αξίζει —και οφείλει— να παρουσιάζει την προσεγμένη όψη που αρμόζει στον ρόλο και τη σημασία του.

Τ.Αν.