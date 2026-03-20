Δήμος Τριφυλία: Πρόγραμμα στειρώσεων ζώων

Την έγκριση προγράμματος δωρεάν στειρώσεων και εμβολιασμών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Τριφυλίας, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως τονίστηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Χρήστο Τζαβέλα: «Έχοντας ως στόχο να περιορίσουμε τον αριθμό αδέσποτων ζώων και ταυτόχρονα να διευκολύνουμε τους ιδιοκτήτες ζώων, οι οποίοι είτε δυσκολεύονται είτε αδυνατούν να καταβάλουν το κόστος της κτηνιατρικής περίθαλψης και στείρωσής τους προτείνεται η πραγματοποίηση προγράμματος κτηνιατρικής περίθαλψης, που θα περιλαμβάνει δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς πολιτών που ανήκουν στις εξής ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: Άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και ιδιοκτήτες ποιμνίων.

Πιο συγκεκριμένα η πρωτοβουλία του δήμου θα αφορά αποκλειστικά σε δωρεάν σήμανση-καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμό και αποπαρασίτωση και θα βαρύνει την εκάστοτε εργασία κτηνιατρικών υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας στα πλαίσια του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με την τρέχουσα σύμβαση. Επειδή το πρόγραμμα διαχείρισης περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό ζώων κάθε φορά, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με εισοδηματικά κριτήρια και άλλα και θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα υποβολής ένταξης στο ως άνω πρόγραμμα για ένα και μόνο ζώο.

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε ομάδα είναι τα κάτωθι:

Για όλες τις κατηγορίες: α. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. β. Φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ρεύματος, τηλεφώνου ή ύδρευσης) ή πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας. γ. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση υγείας του ζώου.

Για κάθε ομάδα: Άτομα με αναπηρία: Φωτοαντίγραφο απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Άνεργοι: Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωσης ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), από όπου θα προκύπτει ο χρόνος ανεργίας.

Διαβιούντες με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Απόφαση ένταξης (διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).

Ιδιοκτήτες ποιμνίων: Αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι κάτοικοι του Δήμου Τριφυλίας και θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του δήμου».

Κ.Μπ.