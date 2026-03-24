Προχωρά το προπονητήριο στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, αφορά την κατασκευή σύγχρονου προπονητηρίου με πλήρεις αθλητικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως αποδυτήρια, χώρους υγιεινής, γραφεία και ιατρείο, στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Σύμφωνα με την εισήγηση, οι τροποποιήσεις κρίθηκαν απαραίτητες για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του έργου, καθώς και για τη διόρθωση σφαλμάτων της αρχικής μελέτης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις απαιτήσεις πυρασφάλειας, οι οποίες οδήγησαν σε αλλαγές υλικών, όπως η αντικατάσταση πάνελ πολυουρεθάνης με πετροβάμβακα υψηλότερων προδιαγραφών. Παράλληλα, έχουν ήδη υλοποιηθεί βασικές εργασίες, μεταξύ των οποίων οι χωματουργικές παρεμβάσεις, η θεμελίωση, η κατασκευή του μεταλλικού φέροντος οργανισμού και η τοποθέτηση της οροφής και των πλευρικών καλύψεων. Η συνολική δαπάνη του έργου, όπως διαμορφώνεται μετά τις αλλαγές, ανέρχεται σε περίπου 1.408.474 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κυρίως λόγω των πρόσθετων απαιτήσεων και των νέων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες. Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με μειώσεις και αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στον σχετικό πίνακα, ο προϊστάμενος του τμήματος εκτέλεσης έργων, πολιτικός μηχανικός Κωνσταντίνος Παπουτσής σημείωσε πως η προμήθεια της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας μπορεί να γίνει εκτός της σύμβασης, σε δεύτερο χρόνο, καθώς προέκυψε μεγάλη δαπάνη σε σχέση με τα προβλεπόμενα, σε ότι έχει να κάνει με τους αγωγούς, έχοντας δοθεί προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ενημέρωσε πως θα τοποθετηθεί σε ειδικό σημείο, ούτως ώστε να μην ενοχλεί τους περίοικους. Ο ίδιος σχολίασε πως το ιδανικό σενάριο θα ήταν η τοποθέτηση λυόμενης κερκίδας, καθώς με μια μόνιμη δεν θα υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης δημιουργίας δύο γηπέδων στον ίδιο χώρο, ώστε να ενταχθούν κι άλλα αθλήματα. Ο κ. Παπουτσής διαβεβαίωσε πως γίνονται προσπάθειες ώστε να προχωρήσει το έργο, καθώς είναι χρήσιμο για την πόλη. Οπως είπε, θα έπρεπε να έχει κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια -έως δεκαετίες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως “για τις αθλητικές υποδομές της πόλης δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι”. Ο ίδιος σημείωσε πως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, όπως γινόταν και στο παρελθόν, ωστόσο παραδέχτηκε πως οι υποδομές βρίσκονται πίσω. Για την κλιματιστική μονάδα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πρόσθεσε πως δεν θα μπει σε πρώτη φάση λόγω του ότι ο Δήμος δεν θέλει να προχωρήσει σε νέα συμπληρωματική σύμβαση για να μην καθυστερήσει το έργο, σε συνάρτηση πως δεν φτάνουν τα χρήματα για το σκοπό αυτό. Ο ίδιος εκτίμησε πως δεν είναι τόσο απαραίτητη άμεσα, λέγοντας πως η “Τέντα” ήταν χωρίς μονάδα 40 χρόνια, τη στιγμή που οι μονώσεις στο προπονητήριο είναι άλλων προδιαγραφών. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Βασιλόπουλος δήλωσε πως θα μπει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης εξέφρασε την ανησυχία του για την μη ορθή παράδοση του έργου, καθώς δεν δόθηκε με σαφήνεια το πλάνο για το πότε θα μπει η μονάδα του κλιματισμού. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός ανέφερε πως η τοποθέτηση μπορεί να αργήσει αν προκύψουν κι άλλα θέματα ενδιάμεσα, σχολιάζοντας πως καλό είναι να μην ισχύσει η φράση «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». Κλείνοντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σημείωσε πως είναι αυτονόητη η ανάγκη τοποθέτησης της μονάδας σε ένα σύγχρονο γήπεδο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως θα γίνει σε δεύτερο βαθμό. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε πως δεν γίνονται εκπτώσεις στη κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, υπενθυμίζοντας πως έχουν διατεθεί 908.000 ευρώ από δημοτικούς πόρους. Ο ίδιος, παρατήρησε πως είναι προτιμότερο το γήπεδο να γίνει λειτουργικό και να ξεκινήσουν προπονήσεις, με το πλάνο να εστιάζει στην άμεση προμήθεια και εγκατάσταση της μονάδας.

Τ.Αν.