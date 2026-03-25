Προχωρά η δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Διπλωματίας - Επανήλθε η συζήτηση για το Διεθνές Forum

Σημαντική εξέλιξη για την υλοποίηση του έργου δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου Προβολής Διπλωματίας στο Μέγαρο Χορού σημειώθηκε στον Δήμο Καλαμάτας, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση που αφορά την τροποποίηση της αρχικής απόφασης ένταξης και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης.

Η απόφαση συνδέεται με την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και αφορά κυρίως την προσθήκη νέου υποέργου, που προβλέπει τη δημιουργία του ίδιου του ψηφιακού μουσείου με προϋπολογισμό 404.860 ευρώ. Μετά την τροποποίηση, το συνολικό ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται στα 425.935 ευρώ. Παράλληλα, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ίσου ύψους με το βασικό υποέργο, με σταθερό επιτόκιο 3,70% και διάρκεια αποπληρωμής 15 ετών. Η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση ανέρχεται σε 35.412,53 ευρώ, ενώ προβλέπεται και σειρά όρων διασφάλισης του δανείου.

Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται και η δέσμευση του Δήμου να καλύψει τυχόν υπερβάσεις κόστους από ίδιους πόρους, όπως προβλέπεται από τους όρους του προγράμματος. Το έργο του Ψηφιακού Μουσείου φιλοδοξεί να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα της Καλαμάτας, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάδειξη της διπλωματικής ιστορίας και τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη πόλη. Η εν λόγω πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Μουσείου - Κέντρου προβολής διπλωματίας στην Καλαμάτα (μοναδικού παρόμοιου στη χώρα), όχι ως στατική διαμόρφωση ενός κτηρίου, αλλά ως δυναμικό σημείο αναφοράς της πόλης.

“ΠΗΓΕ ΠΙΣΩ” ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε στις δράσεις που είχαν αποφασιστεί για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, φέρνοντας ως παράδειγμα το «Λάδι του ’21», και το Διεθνές Forum Διπλωματίας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνεται ανά δύο έτη. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σχολίασε πως η δράση με το λάδι δεν ολοκληρώθηκε γιατί δεν έφτασε ο προϋπολογισμός, λέγοντας πως όποιες άλλες πρωτοβουλίες είχαν σχεδιαστεί υλοποιήθηκαν. Οσο για το Forum, εκτίμησε πως με την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μουσείου μπορεί να συζητηθεί η επαναφορά της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται πως το 1ο Διεθνές Forum Διπλωματίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε το διήμερο 15-16 Οκτωβρίου του 2021 στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε τότε στην ιστορική αναζήτηση και παρουσίαση στοιχείων σχετικών με τις πολιτικές και γεωστρατηγικές συνθήκες κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο του 1821 καθώς και για τον αντίκτυπο του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων στην Ευρώπη.

Τ.Αν.