Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στη Μεσσήνη (φωτο)

Με λαμπρότητα και σε κλίμα σεβασμού εορτάστηκαν χθες στην Μεσσήνη, η Εθνική Επέτειος της Επανάστασης του 1821 και η μεγάλη θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, παρουσία εκπροσώπων των αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και σημαιοφόρων των σχολείων της Μεσσήνης. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο του Επισκόπου Ιωσήφ Ανδρούσης, έγιναν καταθέσεις στεφάνων μπρος στο ηρώο στην κεντρική πλατεία και πραγματοποιήθηκε η μεγάλη μαθητική παρέλαση με τη συμμετοχή αγήματος των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, τονίζοντας μεταξύ άλλων, την ανάγκη διατήρησης των αξιών και των ιδανικών που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Όπως ανέφερε, η νέα γενιά μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν συχνά μηνύματα σύγκρουσης και πολέμου κάτι που δεν συνάδει με το όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Υπογράμμισε ότι αποτελεί χρέος όλων να μεταδώσουμε στα παιδιά αξίες όπως η ειρήνη, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η συνεργασία. Επισήμανε επίσης, ότι η ελευθερία δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και ευθύνη, που απαιτεί σύνεση, διάλογο και ανθρωπιά, καλώντας όλους να συμβάλουν στην διαμόρφωση μιας κοινωνίας βασισμένης στην δικαιοσύνη, την ειρήνη και την δημιουργική συνύπαρξη. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η θεολόγος του 2ου Γυμνασίου Μεσσήνης Κωνσταντίνα Ραλού Κοντοπούλου.

Στο Ηρώο της κεντρικής πλατείας, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατέθεσαν στεφάνια ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ο εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων Βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου Αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ο εκπρόσωπος του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς Καλαμάτας, αντισυνταγματάρχης Πεζικού Βασίλειος Παπαδέας, ο εκπρόσωπος των Σωμάτων Ασφαλείας Διοικητής του Α.Τ. Μεσσήνης Κωνσταντίνος Νικολετζέας, ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος ανθυποπλοίαρχος Δημήτριος Ανδριανόπουλος, ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Πυραγός Ιωάννης Κυρίτσης, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης Δώρα Βαρανάκη, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας Νικόλαος Ρούτσης, αντιπροσωπεία μαθητών από το 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικά Σχολεία, το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης, το 1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης, το Επαγγελματικό Λύκειο Μεσσήνης, καθώς και εκπρόσωποι από τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Μεσσήνης, τον πολιτιστικό σύλλογο «Οι Φίλοι της Μεσσήνης», αντιπροσωπεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μεσσήνης και αντιπροσωπεία του Δημοτικού Χορευτικού Ομίλου Μεσσήνης.

Στη συνέχεια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των ηρώων και έγινε η ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση μαθητών, αγήματος των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπροσώπων συλλόγων, στην οδό Πολυτεχνείου, συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής, παρουσία των Αρχών του τόπου. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με παραδοσιακούς χορούς στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης από τα μέλη των χορευτικών συλλόγων.