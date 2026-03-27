Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Κοινότητας Μεσσήνης - Νέα δομή στήριξης για τους πολίτες

Εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί το Κέντρο Κοινότητας Μεσσήνης, μια σημαντική κοινωνική δομή, η οποία βρίσκεται απέναντι από το Μουσείο Χαρακτικής «Τ. Κατσουλίδης».

Αποτελεί συμπληρωματική δομή και υποστηρικτική της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, ενώ η λειτουργία του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Την τελετή των εγκαινίων πραγματοποίησε ο αρχιερατικός επίτροπος Μεσσήνης Κωνσταντίνος Μελισσουργός, ενώ την κορδέλα έκοψαν ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μεσσήνης ανέφερε ότι στο Κέντρο Κοινότητας μπορεί να απευθυνθεί κάθε πολίτης που αντιμετωπίζει κοινωνικές δυσκολίες και έχει ανάγκη τη στήριξη και την καθοδήγηση της πολιτείας. Το Κέντρο παρέχει ενημέρωση και διασύνδεση με τις κατάλληλες υπηρεσίες και συμβάλλει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών, ενώ λειτουργεί και παράρτημα Ρομά.

Επιπλέον, μέσα από την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων, μειώνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή. Ήδη από την μέχρι τώρα λειτουργία του Κέντρου, υπάρχει ανταπόκριση από τους πολίτες, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία ότι η δομή θα προσφέρει ουσιαστική στήριξη. Ο κ. Αθανασόπουλος τόνισε επίσης ότι το Κέντρο είναι πλήρως στελεχωμένο με δύο κοινωνικούς λειτουργούς, έναν ψυχολόγο και έναν διαμεσολαβητή, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και στήριξης των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας θα αναπτύξουν δράσεις για γονείς και παιδιά, σε συνεργασία με τα σχολεία, σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού σε όλα τα στάδια, την ψυχοκινητική εξέλιξη, τη συμπεριφορά, την διατροφή, κ.ά.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρθηκε στην δημιουργία αντίστοιχων δομών στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην σημασία τους για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της δομής και ευχήθηκε η λειτουργία της να αποδώσει το καλύτερο δυνατό έργο. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν επίσης αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσήνης, αντιπεριφερειάρχες, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, η πρόεδρος και μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης, υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.