Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας Κώστας Παπαδάκης στην “Ε”: «Στόχος μια πόλη χωρίς κυκλοφοριακά εμπόδια»

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός εξαμήνου στα νέα του καθήκοντα και την πρόσφατη ορκωμοσία νέων υπαλλήλων, ο ίδιος μίλησε στην «Ε» για τη σημερινή εικόνα της υπηρεσίας, τα αποτελέσματα της δράσης της στους δρόμους αλλά και για τις προοπτικές της.

Όπως μας ανέφερε, η πλήρης εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού αναμένεται να ξεκαθαρίσει από τον Ιούνιο του 2026, λόγω μετακινήσεων και αλλαγών αρμοδιοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σήμερα το σύνολο φτάνει έως και τα 18 άτομα, ωστόσο –όπως υπογράμμισε– κάποιοι δεν θα μπορούν να ασκούν καθήκοντα δημοτικών αστυνομικών, καθώς θα μετακινηθούν σε διοικητικές θέσεις. Παράλληλα, αναμένεται η έλευση δύο επιλαχόντων μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ –όπως τόνισε– η υπηρεσία έχει ανάγκη από περαιτέρω ενίσχυση, εστιάζοντας στον επόμενο διαγωνισμό που θα γίνει. Αναφερόμενος στο εύρος των αρμοδιοτήτων, υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αστυνομία λειτουργεί ως «μεικτό τμήμα», διαχειριζόμενη ζητήματα όπως ο Κ.Ο.Κ., τα καταστήματα, τα αδέσποτα, οι επιδόσεις εγγράφων, τα γνήσια υπογραφής, τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ συμμετέχει και σε εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλες αρχές. «Εννοείται ότι τα άτομα είναι λίγα για όλα αυτά, χρειαζόμαστε και άλλα, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις νέες προσλήψεις, μας ανέφερε ότι οι τέσσερις νεοορκισθέντες θα εκπαιδευτούν πρώτα και στη συνέχεια θα ενταχθούν πλήρως στο έργο της υπηρεσίας.

820 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ανέφερε ότι έχουν βεβαιωθεί συνολικά 820 παραβάσεις. Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν 88 παραβάσεις σε πεζοδρόμια, 26 σε θέσεις ΑμεΑ, 65 για παρεμπόδιση κυκλοφορίας, 157 παραβάσεις σε σήμανση (Ρ-40, Ρ-41, Ρ-42) και 120 σε πεζόδρομους. Όπως υπογράμμισε, «οι παραβάσεις δεν είναι λίγες, όπως μπορεί να ακούγεται», επισημαίνοντας ότι η αυστηρότητα των προστίμων λειτουργεί αποτρεπτικά και οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών, απ’ τη στιγμή που οι παραβάσεις συνοδεύονται με αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων. «Εκτός από εμάς άλλωστε, παραβάσεις γράφει και η Τροχαία» συμπλήρωσε. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι στόχος δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η ομαλή λειτουργία της πόλης: «Θέλω να μην υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος», τόνισε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της στάθμευσης σε πεζοδρόμια και χώρους ΑμεΑ, μεταξύ άλλων στα αναπλασμένα τμήματα, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές, παρά τις παρεμβάσεις. «Δυστυχώς κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, ότι το αυτοκίνητο μπορεί να τοποθετηθεί λίγο παραπέρα και να περπατήσουν προς το μαγαζί για παράδειγμα που θέλουν να πάνε. Δεν μπορεί κάποιος να παρκάρει όπου τον βολεύει, παρεμποδίζοντας πεζούς ή άτομα με κινητικά προβλήματα», υπογράμμισε, καλώντας τους πολίτες σε μεγαλύτερη ευαισθησία και υπενθυμίζοντας πως όλοι στις οικογένειες τους, είτε κοντινά είτε μακρινά, έχουν άτομα ΑμεΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα καθημερινά εμπόδια που δημιουργούνται και τον αντίκτυπο που έχουν. «Παράλληλα, ζήτημα αποτελεί η παρεμπόδιση των στάσεων και η κατ' επέκταση παρεμπόδιση των ΜΜΜ, αλλά και των χώρων φόρτωσης-εκφόρτωσης» πρόσθεσε.

ΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΙΧ

Στο μέτωπο των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, ο Κώστας Παπαδάκης ανέφερε ότι έχουν απομακρυνθεί 138 αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης, ενώ εκτίμησε ότι απομένουν περίπου 40-50. «Στόχος είναι να φύγει και το τελευταίο εγκαταλειμμένο όχημα», δήλωσε, τονίζοντας ότι απελευθερώνονται πολύτιμες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, περιέγραψε τη διαδικασία εντοπισμού και απομάκρυνσης, η οποία περιλαμβάνει ελέγχους από την Αστυνομία, ενημέρωση αρμόδιων υπηρεσιών όταν υπάρχουν πάνω πινακίδες και, τελικά, ανακύκλωση των οχημάτων, έχοντας προηγηθεί η ανάλογη προειδοποίηση. Για το τελευταίο σκέλος, σημείωσε πως οι πρακτικές του… ξεκολλήματος της προειδοποίησης ή του κουκουλώματος του ΙΧ. δεν ωφελούν, μιας και η έκθεση είναι δεδομένη. Ο ίδιος, υπενθύμισε πως το διάστημα που μπορεί να μείνει στο ίδιο σημείο ένα όχημα είναι αυτό των τριών μηνών, με τον μόνο όρο που αποτρέπει την παρέμβαση να είναι η φύλαξη σε ιδιωτικό χώρο. «Εφόσον ολοκληρωθεί το κομμάτι του κέντρου, θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς τα έξω, μέχρι να απομακρυνθούν όλα, και από τα χωριά» ξεκαθάρισε, υπογραμμίζοντας πως το όχημα κρατείται για δέκα μέρες, μέχρι να οδηγηθεί στην ανακύκλωση, εκτός και αν ο ιδιοκτήτης το ζητήσει μέχρι τότε, πληρώνοντας το ανάλογο αντίτιμο, με την προϋπόθεση πως δεν θα δεσμεύσει πάλι δημόσιο χώρο, καθώς οι ποινές μετά είναι πιο αυστηρές.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΙΝΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Ενα από τα πιο σοβαρά ζητήματα στο δημόσιο χώρο, τα οποία αποκτούν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, έχει να κάνει με τις επικίνδυνες διελεύσεις ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών από πεζοδρόμια και πλατείες, αναπτύσσοντας μάλιστα υψηλές ταχύτητες. Για το θέμα και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί, ο κ. Παπαδάκης σημείωσε ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αστυνόμευση, κυρίως στην κεντρική πλατεία σε πρώτη φάση, εκτιμώντας πως το φαινόμενο έχει ήδη περιοριστεί. Όπως μας είπε, «δεν μπορεί να κινείται κάποιος ανεξέλεγκτα και να θέτει σε κίνδυνο πεζούς, μικρά παιδιά που παίζουν ή όσους κάνουν τα ψώνια τους», ενώ προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων το καλοκαίρι, ιδίως στο νότιο τμήμα της Ναυαρίνου, ούτως ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Υπογράμμισε, δε ότι και οι ποδηλάτες υπόκεινται σε κανονισμούς και πρόστιμα, κάτι το οποίο συχνά αμελείται. Ο ίδιος στάθηκε στην παρουσία των μηχανών της Δ.Α. από την ώρα που ανέλαβε για τον περιορισμό τέτοιων φαινομένων, επεμβαίνοντας άμεσα σε οτιδήποτε χρειαστεί ως προς το κυκλοφορικό. Επικαλούμενος, και την παλιά του ιδιότητα στην Τροχαία, ο Κώστας Παπαδάκης σχολίασε πως η παρουσία των μηχανών φέρνει αποτελέσματα, αυξάνοντας την ταχύτητα απόκρισης σε περιστατικά, ιδιαίτερα σε θέματα κυκλοφορίας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σε άλλο σημείο της συζήτησής μας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στάθηκε και σε μια κοινωνική πρωτοβουλία μέσω των ΚΕΠ και της Δημοτικής Αστυνομίας, αναφέροντας ότι έδωσε εντολή ώστε άτομα άνω των 80 ετών στα χωριά να εξυπηρετούνται κατ’ οίκον για το γνήσιο της υπογραφής, σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία τους. «Είναι αδιανόητο άτομα μεγάλης ηλικίας να πρέπει να έρχονται στην Καλαμάτα, να περιμένουν το λεωφορείο και να ταλαιπωρούνται με λίγα λόγια. Πρέπει να σεβόμαστε τους ηλικιωμένους, προσπαθώντας να κάνουμε την καθημερινότητά τους καλύτερη» σχολίασε. Για τα ΚΕΠ ευρύτερα, υπογράμμισε πως της Καλαμάτας είναι από τα πρώτα βάσει αξιολογήσεων σε αποτελεσματικότητα, παίζοντας καθοριστικό ρόλο το προσωπικό του, ενώ και σε αυτά των Κοινοτήτων όπως είπε γίνεται σημαντική δουλειά. Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η βασική προτεραιότητά του είναι η βελτίωση του κυκλοφοριακού, με έμφαση στη διευκόλυνση των μέσων μαζικής μεταφοράς και στην αποφυγή παρεμποδίσεων, ενώ δήλωσε υπέρμαχος της τεχνικής αστυνόμευσης, μέσω κώνων, διαγραμμίσεων κ.τ.λ.