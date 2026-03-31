Εγκαινιάστηκε η νέα πλατεία της Ανάληψης  

Εγκαινιάστηκε το μεσημέρι της Κυριακής με κάθε επισημότητα η νέα πλατεία της κοινότητας Ανάληψης του Δήμου Μεσσήνης.

Η πλατεία διαθέτει σύγχρονες υποδομές, χώρους πρασίνου, καθιστικό χώρο και παγκάκια, καθώς και φωτισμό, συνθέτοντας ένα ελκυστικό, λειτουργικό και αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο για κατοίκους και επισκέπτες.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος με τον πρόεδρο της κοινότητας Ανάληψης Παναγιώτη Γάλλο, παρουσία των βουλευτών Μεσσηνίας Μίλτου Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά, του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου και του τέως προέδρου της κοινότητας Παύλου Γρηγορόπουλου.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Αθανασόπουλος, αναφέρθηκε στο ιστορικό υλοποίησης του έργου, από την εξεύρεση και αγορά του οικοπέδου το 2022, έως την ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης, καθώς και την στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους της κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός έργου που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην χρηματοδότηση του έργου από το Πράσινο Ταμείο, η οποία εξασφαλίστηκε στα τέλη του 2024 με προϋπολογισμό μελέτης 231.000 ευρώ. Παράλληλα, επισήμανε ότι υλοποιήθηκαν και έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων με πόρους του Δήμου Μεσσήνης, τα οποία θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αποτροπή μελλοντικών προβλημάτων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι κ.κ. Χρυσομάλλης, Μαντάς, Αναστασόπουλος, Γάλλος και Γρηγορόπουλος.