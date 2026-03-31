Διαμαρτυρίες, ένταση και αποχώρηση της αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής - Ανέβηκαν οι τόνοι με αιχμηρές εκφράσεις

Με διαδικασίες... εξπρές εγκρίθηκε χθες η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026, καθώς η διαδικασία έγινε μόνο με την παρουσία της δημοτικής αρχής.

Η ώρα έναρξης της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας είχε οριστεί για τη 1 μ.μ., κηρύσσοντας τρία λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, παρότι οι θέσεις της αντιπολίτευσης ήταν κενές. Για το θέμα, η αρμόδια αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου, ενημέρωσε πως η αναμόρφωση έγινε για να ενσωματωθεί το επιπλέον των χρηματικών διαθεσίμων, ενώ ως προς τα έσοδα, καταγράφτηκε θετική διαφορά της τάξεως των 2.290.762 ευρώ, με το χρηματικό διαθέσιμο να είναι 172.897 χιλ., καθώς το υπόλοιπο ποσό έχει ενσωματωθεί ήδη.

Ο “ΑΡΑΠΗΣ” ΚΑΙ ΤΟ “XANAX”

Σε εκείνο το σημείο (δύο λεπτά μετά), και αφού ξεκίνησε η εισήγηση για το δεύτερο θέμα, έφτασαν στην αίθουσα ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης και ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός. Ο τελευταίος ζήτησε να κάνει ερωτήσεις για το πρώτο θέμα, επικρίνοντας τη στάση του δημάρχου να ξεκινήσει χωρίς την αντιπολίτευση. Ο ίδιος τόνισε την κατά καιρούς αργοπορημένη άφιξη του δημάρχου στο Σώμα, δίχως σε αυτές τις περιπτώσεις να έχει ξεκινήσει η Επιτροπή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τέτοιες πρακτικές δεν ανήκουν στο “δημοκρατικό τόξο”.

Ο Βασίλης Τζαμουράνης πρόσθεσε πως δεν υπήρχε λόγος να ξεκινήσει τόσο βιαστικά η διαδικασία, υπενθυμίζοντας πως πριν λίγες εβδομάδες η αντιπολίτευση τον περίμενε για μεγάλο διάστημα, λόγω συνάντησης που είχε. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος είπε αρχικά πως οι ερωτήσεις μπορούν να γίνουν στο ερχόμενο Δ.Σ., ενώ μετά τις διαμαρτυρίες πρότεινε το θέμα να επανέλθει αφού ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα. Ο δήμαρχος Καλαμάτας στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπεριφορά του κ. Χανδρινού πάνω στη διαδικασία, απαντώντας του ο κ. Τζαμουράνης πως την προκαλεί με τον τρόπο που προεδρεύει. Λίγα λεπτά μετά, και αφού συζητήθηκε το δεύτερο θέμα ακολούθησε νέα ένταση, λέγοντας ο Σπύρος Χανδρινός πως καθυστέρησε λόγω του ότι έχει κάνει από τις 23/3 αίτημα για χορήγηση εκθέσεων αυτοψίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών σταθμών, κατηγορώντας τον Δήμο πως δεν του τις δίνει, προσπαθώντας μέχρι και χθες να βγάλει άκρη.

Λόγω των παρεμβάσεων, ο δήμαρχος Καλαμάτας προειδοποίησε με διακοπή της συνεδρίασης, ενώ ενδιάμεσα, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Γιώργος Φάβας έδειξε τη δυσφορία του για τη στάση του δημοτικού συμβούλου, μονολογώντας πως “τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς”, λέγοντας νωρίτερα πως όσες προσπάθειες και να γίνονται κάποιοι “δεν λένε να μεγαλώσουν”. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος τελικά αποφάσισε την διακοπή της συνεδρίασης για 15 λεπτά για να ηρεμήσει όπως είπε ο σύμβουλος της αντιπολίτευσης, συμπληρώνοντας ο Σπύρος Χανδρινός ειρωνικά πως “τόσο κάνει να διαρκέσει το Xanax”.

Τελικά η αντιπολίτευση αποχώρησε, έχοντας προηγηθεί μια διαδικασία με παράπονα και από τις δύο πλευρές, μέσω ενός κλίματος που όσο πάει και διολισθαίνει...