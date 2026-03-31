Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 15:19

Μειωμένες φέτος οι αιτήσεις για το Πάσχα: Διανομή κρέατος από τον Δήμο Καλαμάτας

Premium Strom

 

Χοιρινό κρέας για την περίοδο του Πάσχα θα μοιράσει και φέτος ο Δήμος Καλαμάτας στους οικονομικά αδύναμους πολίτες, στο πλαίσιο των κοινωνικών του δράσεων.

Οι ωφελούμενοι προέκυψαν μετά από αξιολόγηση η οποία έγινε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου. Οπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, για τη φετινή περίοδο έγιναν 438 αιτήσεις, ενώ από την αξιολόγηση το “πράσινο φως” δόθηκε σε 422 αιτήσεις. Ο ίδιος σημείωσε πως οι 16 αιτήσεις που απορρίφθηκαν είχαν να κάνουν αφενός με την ταυτόχρονη στήριξη ωφελουμένων από το Δημοτικό Συσσίτιο, και αφετέρου με κάποιες περιπτώσεις που είχαν υψηλά εισοδήματα, αγγίζοντας όπως είπε ο κ. Μαρινάκης τα όρια της φαιδρότητας. Ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, θα εξυπηρετηθούν 888 άτομα, και θα διανεμηθούν 1.209 κιλά κρέας. Σε σχέση με το 2025 πάντως, οι αιτήσεις παρουσιάζουν μείωση, καθώς πέρυσι έγιναν 528.

 

Τ.Αν.

