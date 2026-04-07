Στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας ο Θ. Βασιλόπουλος - Ευχές ενόψει Πάσχα

Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Διοκλής Α.Ε., Ιάκωβο Περρωτή και τον αντιπρόεδρο Γιάννη Αδαμόπουλο, ο δήμαρχος Καλαμάτας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ανταλλάξει ευχές ενόψει του Πάσχα, με τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο ΒΙΟΠΑ, καθώς και με πολίτες που εξυπηρετούνταν από τις επιχειρήσεις.
Τρίτη, 07 Απριλίου 2026 18:58
Στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας ο Θ. Βασιλόπουλος - Ευχές ενόψει ΠάσχαΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Τις εγκαταστάσεις του Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαμάτας επισκέφθηκε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.
