Δημοτικής Επιτροπή Καλαμάτας: Τουριστική καμπάνια και προβληματισμοί για τις υγειονομικές ελλείψεις

Πρόκειται για τη δράση η οποία εντάσσεται στον πυλώνα “Visit Kalamata Digital” του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου. Σύμφωνα με την εισήγηση, η δαπάνη καλύπτει την πλήρη υποστήριξη και ανάπτυξη των ψηφιακών τουριστικών καναλιών της Καλαμάτας, με έμφαση στη συστηματική παρουσία στα social media, την ενίσχυση του brand “Visit Kalamata” και την προσέγγιση στοχευμένων κοινών μέσω σύγχρονων εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας. Όπως αναφέρεται, ο Δήμος διαχειρίζεται ήδη οργανωμένη παρουσία σε Facebook και Instagram, ενώ σχεδιάζεται και ανάπτυξη προφίλ στο LinkedIn με στόχο το κοινό που ενδιαφέρεται για συνέδρια και εταιρικές εκδηλώσεις. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προβλέπει 5.600 ευρώ για την υποστήριξη των λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα και την εποπτεία της επικοινωνίας, 4.200 ευρώ για τη δημιουργία αναρτήσεων φωτογραφιών με δίγλωσσο σχολιασμό (ελληνικά-αγγλικά), καθώς και 10.200 ευρώ για χορηγούμενες διαφημίσεις με προέγκριση από το Τμήμα Τουρισμού. Η καθαρή αξία της δράσης ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, με το συνολικό ποσό να φτάνει τις 24.800 ευρώ. Στόχος είναι η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας της Καλαμάτας, η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού, η διαμόρφωση σαφούς αφηγηματικού προφίλ και η καλλιέργεια σταθερής σχέσης με υφιστάμενους και δυνητικούς επισκέπτες. Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο προϊστάμενος του γραφείου Τουρισμού Νίκος Γιαννακόπουλος ανέφερε πως η στόχευση του κοινού βασίζεται στη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας που υπέγραψε ο Σωτήρης Βαρελάς, εστιάζοντας κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και περιφέρεια ευρύτερα. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης πρόσθεσε πως μέσα στο επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμη και η ιστοσελίδα του “Visit Kalamata”, προσθέτοντας πως ο Δήμος στοχεύει και στις τουριστικές αγορές που ταξιδεύει για να παρουσιάσει το τουριστικό του προφίλ, έτσι ώστε να ακούγεται και να φαίνεται το brand Καλαμάτα περισσότερο. Ως προς τις χορηγούμενες ξεκαθάρισε πως συνδέονται και με τις περιοχές που υπάρχει αεροπορική συνδεσιμότητα, ενώ σε εγχώριο επίπεδο δίνεται βάση κυρίως -όπως είπε- στην Αθήνα λόγω πληθυσμού. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου συμπλήρωσε πως κάθε ευρώ που επενδύεται στον τουρισμό έχει όφελος στην περιοχή, φέρνοντας ως παράδειγμα το ταξίδι του Δήμου στο Παρίσι, από το οποίο προέκυψαν αρκετές κρατήσεις. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός εκτίμησε πως πρώτα θα έπρεπε να είναι έτοιμο το site και μετά τα social για να αποδώσει το εγχείρημα, υπογραμμίζοντας πως οι χορηγούμενες θα έπρεπε να εστιάζουν στο εξωτερικό με ειδικό σχέδιο ανά χώρα και ότι τα χρήματα που διατίθενται για το σκοπό αυτό είναι λίγα, ανά μήνα.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Ευγενία Κούβελα εστίασε στις υποδομές σε συνάρτηση με τον τουρισμό, φέρνοντας ως βασικό παράδειγμα το κλείσιμο των παθολογικών κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Η ίδια υπενθύμισε πως η παράταξή της έφερε το θέμα σε πρόσφατο Δ.Σ., λαμβάνοντας τότε την απάντηση του προέδρου Αναστάσιου Ηλιόπουλου πως το Σώμα είναι αναρμόδιο. “Θα έπρεπε να ήμασταν στα κάγκελα, και να κάνουμε το κάθε τι σε συνεργασία με άλλους φορείς” τόνισε η κα Κούβελα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου εν μέσω Πάσχα και της έντονης επισκεψιμότητας στην περιοχή. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως το θέμα της λειτουργίας του Νοσοκομείου είναι πολύ σημαντικό, σχολιάζοντας πως όταν το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Δ.Σ. η παράταξη «Καλαμάτα Μετά» δεν προσκάλεσε κάποιον αρμόδιο-εμπλεκόμενο από τον χώρο της Υγείας, γι’ αυτό και όπως είπε δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα-απόφαση. Ο ίδιος πρόσθεσε πως έχει γίνει επικοινωνία με το Νοσοκομείο και το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ υπογράμμισε πως για το θέμα θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καλαμάτας, ώστε να τεθούν τα ζητήματα επί τάπητος. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε πως έχει ζητηθεί στην έγκριση του κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υπάρχει πρόβλεψη για τους υγειονομικούς, ώστε να στηρίζονται οικονομικά νέοι γιατροί.

Τ.Αν.