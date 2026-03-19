Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Στο επίκεντρο η υποστελέχωση στις δημόσιες δομές υγείας

Ένα από τα πιο σοβαρά και φορτισμένα ζητήματα που συζητήθηκαν στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ήταν η κατάσταση στις δημόσιες δομές υγείας της περιοχής, με αιχμή την υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Η συζήτηση συνοδεύτηκε από έντονες αιχμές για την απουσία του δημάρχου από τη συζήτηση, αλλά και σφοδρή κριτική τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, ο οποίος αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες υγείας της περιοχής εξαιτίας της υποστελέχωσης. Όπως σημείωσε, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες, δεν έχει διαπιστώσει καμία ουσιαστική κινητοποίηση από θεσμικούς φορείς της περιοχής, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «δεν ιδρώνει το αυτί κανενός». Εκτίμησε ακόμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο όφειλε να έχει μια ομόφωνη στάση απέναντι στο ζήτημα, να ενώσει τη φωνή του με τους φορείς των εργαζομένων στην υγεία και να διατρανώσει την απαίτησή του για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υποστελέχωσης. «Η εξασφάλιση επαρκών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας από τις κρατικές δομές είναι βασική υποχρέωση της Πολιτείας», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως το αγαθό αυτό δεν πρέπει να διακινδυνεύεται με την επιβολή υπερωριακής εργασίας στους γιατρούς, ορισμένες φορές μέχρι εξαντλήσεως.

Από την πλευρά της, η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Ευγενία Κούβελα σχολίασε πως η παρούσα κυβέρνηση επιλέγει αποσπασματικά μέτρα, με αποτέλεσμα οι δομές υγείας να λειτουργούν μόνιμα στο «κόκκινο». «Με την υγεία όμως δεν πρέπει να παίζουμε. Είναι δείγμα πολιτισμού, κοινωνικής ευαισθησίας, αλληλεγγύης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η φροντίδα των ασθενών συνδέεται άρρηκτα με τις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών. Αναφερόμενη σε συγκεκριμένα παραδείγματα, έκανε λόγο για «εξόντωση» των γιατρών, τονίζοντας και τον κίνδυνο ιατρικού λάθους λόγω ανθρώπινης κόπωσης. Πρότεινε, μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο να ενώσει τη φωνή του ώστε να αναστραφεί η κατάσταση, λέγοντας πως η προκήρυξη διαγωνισμού για νέες προσλήψεις είναι αναγκαία. Κλείνοντας, σημείωσε πως ένας αναπτυσσόμενος τόπος που επενδύει στον τουρισμό, ο οποίος συνδέεται και με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, δεν νοείται χωρίς πλήρη ιατρική περίθαλψη.

Με ιδιαίτερη προσέγγιση τοποθετήθηκε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας και γιατρός Γιώργος Σωφρονάς, ο οποίος υπογράμμισε πως το σύστημα της κεντρικής εξουσίας λειτουργεί πελατειακά, με άμεσο αντίκτυπο στην υγεία όλων. Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόσφατη επεισοδιακή επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια, συνοδεία αστυνομικών, και στα όσα ακολούθησαν με την παρουσία γιατρού εν υπηρεσία, ο οποίος απειλήθηκε υπό καθεστώς κράτησης. Σχολιάζοντας τα γεγονότα, έκανε λόγο για εικόνες που «ήταν ντροπή για τον πολιτισμό της χώρας». Ο ίδιος υποστήριξε ότι για να βελτιωθεί η κατάσταση χρειάζονται «σύγχρονα όπλα», με την κοινωνία και τους θεσμούς στην πρώτη γραμμή, ενώ σε άλλο σημείο επέκρινε και παλαιότερη δήλωση του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου για τις εξελίξεις στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. «Εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την απόφασή του να διατηρήσει το νοσηλευτικό ίδρυμα Καλαμάτας στην κατηγορία Α’ των άγονων περιοχών», είχε αναφέρει τότε ο κ. Βασιλόπουλος, με τον Γιώργο Σωφρονά να απαντά: «Είναι σαν να ευχαριστείτε έναν κλέφτη που επιστρέφει τα κλοπιμαία την επόμενη μέρα». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Σωφρονάς ανέφερε πως είχε εργαστεί στο Γενικό Κρατικό Νικαίας ως επιμελητής Β’, όπου, λόγω της ύπαρξης των φυλακών Κορυδαλλού, εξετάζονταν και κρατούμενοι. Όπως σημείωσε, οι γιατροί εκεί δεν καταδέχτηκαν ποτέ να εξετάσουν κρατούμενο με χειροπέδες, προσθέτοντας με νόημα πως «η χώρα είδε γιατρό με χειροπέδες». Παράλληλα, καταφέρθηκε κατά του πολιτικού και αυτοδιοικητικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των βουλευτών, λέγοντας ότι δεν παίρνουν καμία θέση. «Παρατηρούμε μόνο ανταλλαγή φιλοφρονήσεων και ευχαριστίες», ανέφερε, σχολιάζοντας πως με αυτόν τον τρόπο δίνεται το δικαίωμα στον καθένα να σκεφτεί ότι σε αυτούς τους διαλόγους υπάρχουν ψήγματα ιδιοτέλειας, προσωπικής, αυτοδιοικητικής και πολιτικής.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος στάθηκε σε πρόσφατη έκθεση των γιατρών της Παθολογικής Κλινικής και στις ανακοινώσεις των σωματείων του νοσοκομείου, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικό το γεγονός ότι η ίδια η διοίκηση καλούσε τους γιατρούς να εργάζονται στα όρια της υπερκόπωσης. Ο ίδιος αναφέρθηκε τόσο στην υποστελέχωση όσο και στην υποχρηματοδότηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία των δομών υγείας. Όπως είπε, η συνολική αυτή κατάσταση οδηγεί αναγκαστικά ακόμη και ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική άνεση στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να επιλύσουν άμεσα τις ιατρικές τους εκκρεμότητες. Παρατήρησε, τέλος, πως ο δήμος δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, αφήνοντας το βάρος στην αντίδραση του λαού.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο πρόεδρος της «Διοκλής Α.Ε.» και δημοτικός σύμβουλος Ιάκωβος Περρωτής εστίασε στο μεγάλο έργο που επιτελούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Παρατήρησε πως πρόκειται για ένα σκηνικό που δεν είναι τωρινό αλλά διαχρονικό, σημειώνοντας ωστόσο ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας ανταποκρίνεται αξιοπρεπώς, χωρίς διακρίσεις. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση από την Κυβέρνηση στον ιατρικό τομέα, κάνοντας λόγο κυρίως για τεχνικές δυσκολίες που μπορούν να ξεπεραστούν.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος ανέφερε πως πρόκειται πρωτίστως για θέμα του αρμόδιου υπουργείου, τονίζοντας πως και η δημοτική αρχή διακατέχεται από την ίδια ευαισθησία και αγωνία. Ο ίδιος συμφώνησε ότι το σύστημα πρέπει να λειτουργεί καλύτερα, ωστόσο, όπως είπε, αυτό δεν εξαρτάται από τον δήμο. Υπογράμμισε ακόμη ότι τα αιτήματα των γιατρών και των νοσηλευτών είναι σαφώς δίκαια, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει περισσότερο πάνω από το θέμα.

ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σε εκείνο το σημείο, ο Γιώργος Σωφρονάς ζήτησε το θέμα να τεθεί σε ψηφοφορία, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να απαντά πως τα ψηφίσματα κατατίθενται από τον δήμαρχο. Ο κ. Σωφρονάς τότε στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία του δημάρχου από τη συζήτηση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος, υποστηρίζοντας ότι αυτή επιβεβαιώνει όσα είχε αναφέρει νωρίτερα, ενώ κατηγόρησε τον πρόεδρο του σώματος για υποκριτική τοποθέτηση από τη στιγμή που το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. Στην απουσία του δημάρχου στάθηκε και ο Βασίλης Τζαμουράνης, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση προς το αντικείμενο του θέματος. Όπως είπε, υπάρχουν περιοχές όπου οι δήμοι έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για να στηρίξουν τις τοπικές μονάδες υγείας. Κλείνοντας, πρότεινε το Δημοτικό Συμβούλιο να αναλάβει δράση, υποστηρίζοντας πως μια απλή συζήτηση δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης δικαιολόγησε την απουσία του δημάρχου, λέγοντας πως λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης και της μεγάλης διάρκειας της συνεδρίασης δεν κατάφερε να παραστεί. Ο κ. Τζαμουράνης απάντησε πως αν το θέμα τον ενδιέφερε πραγματικά, θα το είχε φέρει πιο μπροστά και δεν θα το άφηνε στο τέλος. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σχολίασε επίσης πως ο δήμαρχος δεν έφυγε σκόπιμα, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.