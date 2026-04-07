Στα "σκαριά" νέο πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή στην Καλαμάτα

Η εισήγηση προβλέπει την κατάθεση της πρότασης με τίτλο «Καλαμάτα Κλίμα — Γνώση για Δράση, Δράση για Ανθεκτικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ, ο οποίος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο. Σύμφωνα με την εισήγηση, η Καλαμάτα, ως πιστοποιημένη EU Mission City με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030, επιδιώκει μέσω της συγκεκριμένης πρότασης να υλοποιήσει εννέα δράσεις που καλύπτουν και τους πέντε επιλέξιμους θεματικούς πυλώνες της πρόσκλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και εκτιμάται ότι θα ωφελήσει άμεσα περισσότερους από 1.480 πολίτες, καθώς και 3.000 νοικοκυριά μέσω ειδικού Οδηγού Ετοιμότητας. Η πρόταση βασίζεται στη «μοναδική ταυτότητα κινδύνου» της Καλαμάτας, συνδέοντας τη μνήμη του σεισμού του 1986 με τις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι πλημμύρες, οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και η παράκτια ευπάθεια. Όπως αναφέρεται και στην αναλυτική παρουσίαση της πρότασης, το πρόγραμμα επιχειρεί να μετατρέψει αυτή την εμπειρία και τη γνώση σε εργαλείο εκπαίδευσης και ενίσχυσης της τοπικής ανθεκτικότητας. Στις δράσεις που περιλαμβάνονται ξεχωρίζουν τα βιωματικά εργαστήρια σε σχολεία, τα εργαστήρια για φοιτητές, οι δράσεις για νέους 18-30 ετών, οι ανοιχτές βραδινές εκδηλώσεις σε γειτονιές, ένα επιστημονικό συνέδριο με ελεύθερη είσοδο, η έκδοση και διανομή οδηγού ετοιμότητας για 3.000 νοικοκυριά, καθώς και παρεμβάσεις για τη βιοποικιλότητα του Ταϋγέτου, το αστικό περιβάλλον και τη διεθνή δικτύωση της πόλης μέσω της συμμετοχής στο ICLEI. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας, το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Ερευνητικό Ινστιτούτο «Ανθρωπιστική Ιατρική – Διαχείριση Καταστροφών» της Ιατρικής ΕΚΠΑ, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ICLEI. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο οικονομικό σκέλος της πρότασης, με τον προϋπολογισμό να κατανέμεται σε εννέα επιμέρους δράσεις και σε δαπάνες διαχείρισης, επικοινωνίας και απροβλέπτων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων του προγράμματος. Με την απόφαση αυτή, ο Δήμος Καλαμάτας επιδιώκει να ενισχύσει τη δημόσια ενημέρωση και την πρακτική ετοιμότητα των πολιτών απέναντι στις νέες περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις, επενδύοντας στην εκπαίδευση, τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και τη διεθνή διασύνδεση της πόλης. Για τις τέσσερις συνολικά γειτονιές που θα επιλεγούν, από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά”, τονίστηκε πως πρέπει να δοθεί έμφαση σε σημεία που θεωρούνται πιο απομακρυσμένα, όπως η Αγ. Τριάδα, και όχι για παράδειγμα στο κέντρο. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου στάθηκε στα ανοιχτά καλέσματα που θα γίνουν, τονίζοντας πως σημασία θα έχει ο κόσμος να δώσει το παρών ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να εκπαιδευτεί.

